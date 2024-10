Riquelme, tras plantarse en la tribuna durante los incidentes: "Lo haría todos los días"

"Vi la situación desde arriba y en un momento me salió bajar. Yo soy hincha de mi club, amo a mi gente. Siento que siempre tenemos que ayudar. Así como a veces criticamos mucho a los hinchas y a la policía, que es lo más fácil, yo les tengo que agradecer a los policías. Entendieron que había chicos y mujeres. Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron", completó.

Embed #Argenzuela | @RialJorge en comunicación con Juan Román Riquelme, presidente de Boca. El dirigente recibió gases de la policía en medio de los incidentes en Boca vs. Gimnasia



https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/eerAJGVcE7 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 24, 2024

Riquelme se plantó ante la policía y frenó a La 12

Por otro lado, también le agradeció a la barra del Club de la Ribera. "Hay una cosa que para mí es muy importante. Los hinchas que estaban en la platea entendieron que había que parar. Así como muchas veces se lo critica a la barra, ayudaron para que la gente se calme. Hice lo que sentía. Es mi club, soy un hincha más. Vivo igual que ellos. Gracias a Dios tenemos una relación de mucho respeto y siempre intento hacer lo mejor", aseveró.

Juan Román Riquelme 1.jpg Juan Román Riquelme, en el medio de la policía y los hinchas de Boca.

Una de las primeras intervenciones de Riquelme fue abrazando y conteniendo a un hombre vestido de blanco. "Fue maravilloso lo del abrazo. A ese hombre lo vi muy nervioso. La situación era difícil para todos. Imaginate que vienen miles de hinchas y son diez policías. El hombre que me vio y me abrazó me dijo: 'salí de ahí que te van a lastimar'. Es increíble. Si yo tengo que pararme delante de los hinchas para que no los lastimen, lo voy a hacer todos los días", sentenció.