Richarlison: "El psicólogo me salvó la vida".

"Acababa de jugar un Mundial, en mi mejor momento", dijo Richarlison a ESPN Brasil. "Estaba llegando a mi límite, ¿sabes? No sé, no voy a hablar de suicidarme, pero allí estaba en una depresión, y quería rendirme".

Richarlison y la fuerte depresión que padeció después del Mundial de Qatar

"SOLO BUSCABA TONTERÍAS SOBRE LA MUERTE, QUERÍA RENDIRME": #Richarlison y la fuerte depresión que padeció después del Mundial de Qatar, en una entrevista con @espnbrasil.

"Incluso yo, que parecía ser fuerte mentalmente. Después del Mundial, parecía que todo se venía abajo". sostuvo.

Después de las dificultades iniciales en los Spurs, a los que llegó procedente del Everton por una cantidad que, según los informes, ascendió a 60 millones de libras (75,68 millones de dólares) en 2022, Richarlison ha marcado 11 goles en 26 partidos esta temporada.

"Antes de ir a entrenar, quería irme a casa, quería volver a mi habitación porque no sé qué pasaba por mi cabeza. Incluso fui y le dije a mi padre que iba a abandonar", dijo.

Afirmó que acudir a terapia ha sido la mejor decisión que ha tomado.

"Creo que el terapeuta, me guste o no, me ha salvado, me ha salvado la vida. Yo solo pensaba tonterías (...) Si necesitas un psicólogo, búscalo, porque es bueno que te abras así, que hables con esa persona", cerró.