Rafael Di Zeo recibió una nueva restricción por parte del Gobierno

¿Qué dijo Rafael Di Zeo?

Toda esta situación se dio por un audio en el que Di Zeo, presuntamente, amenaza al Gobierno y a Patricia Bullrich por sanciones recibidas por parte de la barra brava de Boca.

En este audio, Di Zeo afirma que “si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, b*ludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura. Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”.

“¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi..a. entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”, agregó el barra desafiando al gobierno.

Este audio se viralizó tras la imposición del derecho de admisión a Fabián Topadora Kruger y Fernando Lana Gatica, dos integrantes de peso en la organización de La 12, por los incidentes que tuvieron lugar en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario en el partido ante Gimnasia de La Plata.

Luego de esto, Di Zeo reicibió una denuncia penal por parte de la ministra de Seguridad que en las redes sociales expresó: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora, no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.