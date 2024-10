Quique Dappen presenta su libro "Un color verde intenso"

Messi, fastidioso por la cancha: "No pudimos dar dos pases seguidos"

En sus páginas narra la historia deportiva e institucional del Verde, una de las entidades más importantes del interior de Entre Ríos.

Quique Dappen habló de su obra

Quique Dappen.jpg El trabajo le llevó a Quique Dappen alrededor de tres años. Luis Céparo

“Esta historia comenzó en 2021, cuando el club iba a cumplir 99 años. Héctor Zalazar, un viejo dirigente de María Grande, me incentivó a que escriba el libro y ésto me llevó tres años. Lamentablemente lo iniciamos tarde y no estuvo para los 100 años en 2022, siendo la primera institución de Paraná Campaña en llegar al centenario. Es una obra biográfica que contiene información de lo que transcurrió en todos sus años. Encontré muchísimos datos que nunca imaginé encontrar, porque en los primeros años del club Cerrito era apenas un caserío, y se fue confeccionado una institución prestigiosa”, repasó el periodista nacido en la localidad.

Luego Dappen profundizó: "Unión Agrarios es el club más ganador de Paraná Campaña y también brilla en otras disciplinas como el vóley, que se ha consagrado muchas veces en la Asociación Paranaense; las bochas, sacando campeones argentinos; en poco tiempo el hockey sobre césped ha sacado a Angelina Hillairet que forma parte de Las Leoncitas; el patín la tuvo a Lucrecia Chinellato disputando un mundial hace pocos días. Algo que nos enorgullece a los cerritenses es decir que siendo una ciudad chica llevamos deportistas a los dos últimos Juegos Olímpicos: Julián Azaad en el beach volley en Tokio 2020 y Nazareno Sasia en lanzamiento de bala en París 2024. Por eso fue un placer realizar un trabajo de una institución tan prestigiosa, a la cual quiero mucho y donde pasé grandes momentos de mi vida".