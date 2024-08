Polémica: la boxeadora que no pasó pruebas de género ganó en 46 segundos

La boxeadora argelina Imane Khelif generó polémica al vencer a la italiana Carini, que abandonó y dijo: "Nunca me habían pegado tan fuerte".

La deportista Imane Khelif fue la protagonista de la mayor polémica de los Juegos Olímpicos París 2024 hasta el momento. La boxeadora argelina, que fue habilitada por el COI para participar en el boxeo femenino pero no había podido terminar el Mundial 2023 por no pasar un test, ganó su pelea en apenas 46 segundos ante la italiana Angela Carini, quien abandonó y dijo: "Nunca me habían pegado tan fuerte". Hasta Javier Milei, con un posteo en X, se hizo eco del tema.