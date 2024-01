Pity Martínez se rompió los cruzados de la rodilla izquierda.

“El jugador Gonzalo Martínez sufrió un esguince de rodilla izquierda mientras disputaba el amistoso de ayer. Luego del partido refirió una molestia y este domingo se le realizaron estudios que arrojaron como resultado una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Fuerza y a volver con todo, Pity”, informó River en un parte médico a última hora del domingo.

El equipo de Martín Demichelis disputó el sábado un amistoso frente al seleccionado de los Estados Unidos, en Florida, donde realiza la pretemporada, que finalizó 2-2. El Pity había sido parte del primer equipo titular, que se retiró victorioso al cabo de la primera parte con el gol de Ignacio Fernández.

El mediocampista de River Plate evalúa dejar la pretemporada en Estados Unidos en las próximas horas y operarse nuevamente en Barcelona, España, luego de romperse por tercera vez el ligamento cruzado anterior, otra vez de su rodilla izquierda. El futbolista tomará la decisión en consulta con su familia y el cuerpo médico de River, después de sufrir una segunda lesión en la zona en el amistoso disputado este sábado ante un selectivo de la Major League Soccer (MLS).

El club confirmó oficialmente el domingo que la lesión fue idéntica a la que sufrió en 2021 y 2023 cuando jugaba para el equipo árabe del Al Nassr y por la que se operó en Barcelona, en febrero del año pasado.

El futbolista, célebre en River por anotar el último gol de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, sintió molestias en su rodilla durante el último ensayo de la pretemporada y un día después se confirmó el diagnóstico más temido tras estudios que le realizaron en un centro médico estadounidense.

Martínez, de 30 años, regresó a River a mediados de 2023 cuando atravesaba la recta final de la rehabilitación de la segunda lesión ligamentaria y desde su regreso a las canchas sumó 82 minutos en 8 partidos con un gol a Huracán, su club de origen en primera división. Esta nueva dolencia en la articulación lo dejará fuera de competencia para la próxima Copa de la Liga y toda la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La baja del Pity pone en alerta a la dirigencia ante un posible pedido del DT Martín Demichelis para sumar un refuerzo adicional a la línea ofensiva antes del cierre del mercado de pases el próximo 25 de enero. En ese sector, River ya había resignado al venezolano Salomón Rondón, al uruguayo Nicolás De la Cruz y a Matías Suárez.

Además, en el inicio de la temporada, no contará con Pablo Solari ni el Diablito Claudio Echeverri, convocados al seleccionado sub 23 que disputará el Preolímpico de Venezuela. De momento, el plantel sólo sumó al mediocampista uruguayo Nicolás Fonseca, una operación que se había cerrado el semestre pasado, y no pudo acordar la llegada de Rafael Borré ni la del ex delantero de Lanús José López, actualmente en Palmeiras de Brasil.