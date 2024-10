Pep Guardiola, polémico por las convocatorias: "Les paga el club, no la Selección"

Con respecto a esta problemática, el DT expuso su enfado y dejó un tajante mensaje: “Siempre animo a los jugadores a que vayan con su selección, siempre es un placer. Pero si es un amistoso, lo siento mucho pero no puedes volver lesionado. Aquí nos pagan bien, el club es quien paga y no la selección. Hay que respetar al club, no puedes lesionarte en un amistoso. Puedes jugar, claro que sí, pero no lesionarte”, proclamó Pep.

October 22, 2024

No es la primera ocasión en la que Guardiola manifiesta su fastidio con respecto a esta temática. "Nunca estuve tan enojado como cuando Stones volvió lesionado la temporada pasada, nunca estuve tan decepcionado. Teníamos los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, y opciones de ganar la Premier League, y dos jugadores volvieron lesionados después de jugar amistosos. ¡No me gustó nada!", rememoró el catalán.

Pep Guardiola, sobre el nuevo formato de la UEFA Champions League

En conferencia, Guardiola fue consultado por la nueva modalidad de competencia que se empezó a llevar a cabo en esta edición de la UEFA Champions League: “Cada semana hay partidos increíbles. En la primera jornada jugamos contra el Inter, en esta hay un Barcelona-Bayern… Sólo unos pocos se clasificarán, así es que tenemos que pelear. Tenemos que ganar nuestros partidos en casa porque luego nos tocan salidas difíciles a los campos del Benfica, Juventus y PSG. Nuestro objetivo es terminar entre los ocho primeros”, analizó el tres veces campeón del certamen como estratega.