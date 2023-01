Pedro Raiteri: "Queremos dar otro salto de calidad"

Pedro Raiteri Rugby.jpg Pedro Raiteri junto a sus hijos José, Juan y Miguelito en Pinamar. El lunes arranca otro proceso al frente del CAE.

“Vamos a tratar de dominar esa sensación de ansiedad que seguramente habrá en el plantel. Porque ahora saben que pueden estar en las instancias decisivas en los torneos y queremos que eso no les juegue en contra. Lo que pretendemos es que disfruten de lo que están jugando. Además, la experiencia que tuvimos el año pasado nos puede servir si logramos estar nuevamente en la definición. Estamos muy contento con este proceso que estamos atravesando, porque todo el club disfrutó del año 2022”, agregó.

El técnico de Estudiantes fue más allá y dijo que también quieren dar “un salto de calidad”. “Tanto desde el staff como de los jugadores, renovar ese compromiso de querer ir por más. Mejorar la calidad de entrenamientos, aplicar mejor en la cancha las estrategias de partidos, dar un paso adelante en un sistema defensivo que mejoró, pero que sabemos que puede ser mejor. Mantener esas ganas de marcar puntos todos los partidos y de tener un promedio alto de tries”, expresó.

El head coach disfruta de unos días de vacaciones en Pinamar junto a su familia, pero ya tiene todo planificado de cara a la pretemporada junto a un cuerpo entrenadores que tendrá cambios. El principal es la baja de Maximiliano Chinchu Bustos, quien dirigirá a Cobras de Brasil en el Súper Rugby Américas.

“Lo de Chinchu está en un 99 por ciento confirmado, está esperando una cuestión administrativa para viajar a San Pablo que es la sede de Cobras. Es una baja muy sensible. Ocupó durante estos tres años un espacio muy importante y un rol clave. No solamente en el staff sino también con los jugadores. Hizo un aporte de conocimientos y como persona al grupo le vino muy bien. Es un desafío más para nosotros, la de tratar de reemplazarlo y tener otros entrenadores que estén a la altura”, sostuvo Raiteri.

En el grupo de colaboradores se mantendrán Pedro Fontanetto, Pablo Giachello y Matías Uranga, mientras que se suman Maximiliano Bruera, José Raiteri y Sebastián Correa.

“Estamos trabajando en la incorporación de un par más de entrenadores que todavía no están definidos. Son muchos los chicos del plantel y demandan una presencia importante en cantidad y calidad de entrenadores”, agregó.

Pedro Raiteri Rugby 3.jpg Pedro Raiteri seguirá al frente del CAE y buscará repetir el gran 2022 que tuvo el equipo. UNO / Juan Manuel Hernández

En materia de bajas, por el lado de jugadores, Pedro Raiteri no podrá contar al menos hasta junio con Ramiro Gurovich (Pampas), Juan Mernes (Dogos XV) y Felipe Villagrán (Yacaré XV), quienes jugarán el flamante torneo de Sudamérica Rugby. Claro que a esto no lo toma como un dolor de cabeza, sino todo lo contrario.

“Es un reconocimiento para el club y a la gran campaña que hemos tenido. Es parte del desafío también, saber tener el material para reemplazarlos. Tenemos un caudal importante de jugadores y con muchas ganas de estar. Estoy contento por los chicos, por el club, porque fueron reconocidos a nivel nacional e internacional porque hay uno en la franquicia paraguaya (Villagrán). También lo tenemos a Franco Rossetto en Los Pumas 7 y están en la gatera Simón Bollo y Tomás Ferreyra que ya jugaron un Panamericano y sabemos que pueden ser convocados otra vez. No lo tomo como un dolor de cabeza, todo lo contrario. Es merecido y necesario. Cuando los clubes no son reconocidos de esta manera por ahí pierden a los jugadores porque se van a otras ligas que quizás no están a la altura del TRL que estamos jugando nosotros”, afirmó.

Esta temporada, la Primera División del Regional tendrá un equipo menos. El formato del Top 9 es del agrado de Raiteri, sobre todo por un aspecto que considera clave.

“En principio me gusta por las ventanas de descanso que hay que es importante para los jugadores. Fue duro el año pasado y ahora hay dos fines de semanas más de parate y eso es importante. El formato está bueno, estuvimos estudiando el fixture, tenemos todo organizado en la pretemporada, con partidos amistosos confirmados. Estamos bien, con la experiencia de años anteriores y tratando de incorporar nuevas herramientas al juego y más dinámica a los entrenamientos”, finalizó.

Pretemporada y amistosos

El lunes, los jugadores del plantel superior de Estudiantes comenzarán la pretemporada a las 20 en El Plumazo. Durante este mes trabajarán también martes y jueves en ese escenario, mientras que en febrero la práctica de los jueves será en la sede central. En cuanto a amistosos, el 11 de febrero, el CAE se medirá ante Tilcara, mientras que el 18 lo hará ante Universitario de Santa Fe, con la posibilidad de que se sume un elenco de Buenos Aires.