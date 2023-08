Después de una dura pretemporada, el Albinegro se quedó con las ganas de salir a la cancha por la pandemia, ya que en 2020 el Torneo Regional del Litoral de rugby no se disputó. Todo ese año el trabajo no mermó. Los entrenamientos por Zoom fueron una constante, tanto que terminó cansando a más de uno. En 2021 volvió la competencia, pero con un formado más acotado ya que el coronavirus seguía haciendo estragos en el mundo.

Hasta que llegó el inolvidable 2022 para Estudiantes, donde rompió con todos los pronósticos, siendo el mejor de manera abrumadora en la fase regular, le ganó a Santa Fe RC en semifinales, pero luego perdió en su propia casa ante Gimnasia de Rosario. Por ese entonces, Raiteri sabía que sus jugadores habían dejado la vara muy alta y que iba a ser difícil repetir semejante campaña.

Esta temporada, el CAE tuvo un andar irregular en la primera parte del TRL y tuvo que esperar hasta la última fecha para abrochar su pasaje a semis. Claro que la sensación que flotaba en el ambiente era que el equipo paranaense venía de menor a mayor, creciendo en su juego, algo que fue fundamental para vencer nuevamente al Tricolor santafesino para instalarse otra vez en la final con un viejo conocido: GER. Pero esta vez, la novela tuvo un final feliz y Pedro Raiteri y sus dirigidos pudieron sacarse la espina para celebrar el primer título en el TRL.

Pedro Raiteri logró el título en el Regional del Litoral

Al entrenador no se lo vio mucho en los festejos de los jugadores, sabiendo que ellos se lo merecían más que nadie. Sí se abrazó con sus colaboradores y en su interior seguramente pensó: “Misión cumplida”. Más calmado, habló con UNO y destacó el trabajo que viene haciendo el club para que la consagración sea posible.

“Hay todo un proceso atrás independientemente de quién lo encabece. Hoy me toca a mí. El club está haciendo las cosas muy bien, muy seriamente, estamos trabajando no solo bien en el rugby superior sino que también hemos dado una vueltita más hacia adelante con las juveniles y también con las infantiles. Hay un trabajo serio, con un grupo enorme de colaboradores que seguramente seguirá por el mismo camino”, manifestó.

Con respecto a la final ante Gimnasia, Raiteri reconoció que no se dio el encuentro que esperaba: “Uno sueña con el partido, planifica muchas cosas, pero lo cierto es que no fue como lo pensaba. Queríamos jugar otro partido, un poco más abierto, más allá de que creo que el primer tiempo fuimos ampliamente superiores. Ellos apenas pasaron una vez la mitad de cancha y nosotros no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Después el segundo tiempo se dio un trámite propio de una final, más trabado, uno buscando el resultado y el otro equipo expectante para aprovechar alguna chance. Creo que lo hicimos bien y pudimos festejar”.

Además, elogió la excelente tarde que tuvo el equipo a la hora de controlar la ofensiva de GER en los momentos más calientes del juego.

“Nuestra defensa es primero corazón y después un muy buen primer tackle, después contra ruck, para contener a un equipo potente, grande, pesado, pero defendimos de manera impecable. Creo que ahí estuvo una gran diferencia en el partido”, finalizó el técnico.

El Torneo del Interior A, el próximo desafío

El sábado 26 comenzará una nueva edición del Torneo del Interior de rugby, donde el club Estudiantes participará en el nivel A. En este sector actuarán 16 equipos, divididos en dos grupos de ocho cada uno y los dos primeros de cada zona accederán a las directamente semifinales, mientras que los cuatro últimos de esta categoría se cruzarán luego con los cuatro mejores del TDI B para definir las plazas para el certamen de 2024.

El CAE formará parte de la Zona 1 junto a Córdoba Athletic, Los Tarcos de Tucumán u Old Lions de Santiago del Estero (finalistas del NOA), Santa Fe RC, Urú Curé de Córdoba, Tucumán RC o Universitario de Tucumán, San Martín de Villa María y Curne de Resistencia.

En tanto, en la Zona 2 competirán: Los Tarcos u Old Lions, Gimnasia de Rosario, Tucumán RC o Universitario de Tucumán, Duendes de Rosario, Jockey de Córdoba, Jockey de Rosario, Marista de Mendoza y Universitario de Córdoba. Las finales en ambos sectores serán el 11 de noviembre.