Patín artístico: "Aguaí recauda fondos para cumplir sueños"

Boca Juniors no pudo con el Decano en Tucumán

Dejaron el alias, aguai.small.inter con el CBU 0000003100053525825180, intensificaron los entrenamientos e incendiaron las esperanzas de poder representar a la provincia Panza Verde en tan importantes eventos.

Al respecto, UNO dialogó con Josefinal Morelli, Luciana Verón, Luz Cappellacci, Lucrecia Chinellato y Milagros Del Valle. Algunas representan al grupo en Small y otras en Cuarteto. Expresaron sus sensaciones, dejaron en claro las aspiraciones, tanto en el ambito provincial como nacional y palpitaron el Evaluativo en Santa Fe.

“Representamos a Entre Ríos desde 2010. Siempre intentando realizar la mejor coreografía posible, tanto técnicamente como la expresión de la idea que queremos plasmar en pista”, comenzaron las entrevistadas.

“Uno siempre va por objetivos de resultados. Sería como lo ideal. Pero nuestro propósito ahora es ir al Evaluativo y dejar la mejor coreografía. La idea es quedar dentro d

e las mejores tres. Eso nos habilitaría a otros eventos internacionales como Panamericanos, Sudamericanos y Mundial”, agregaron.

patin.jpeg Aguaí, equipo de show de patín artístico de la ciudad de Paraná.

Aguaí será el único representante de la provincia. “Competimos con grupos de otras provincias. Buenos Aires y Santa Fe son los que más grupos llevan ya que el patín artístico en esas provincias es bastante fuerte. En categorías más bajas Córdoba es excelente”, expresaron.

“Para poder viajar no recibimos apoyo de nadie. Nosotras tenemos que salir a la calle, salimos adelante solas, nos cargamos con cosas. Hacemos beneficios, rifas, bingos. Es todo a base de esfuerzos para poder cumplir sueños”, profundizó Milagros del Valle.

“Compartimos el link de mercado pago para que las personas que quieran o lo deseen nos puedan ayudar con lo más mínimo que signifique para ellos porque para nosotras tiene un valor importante porque nos ayuda a cumplir sueños”, dijo, en relación a la colecta en las redes sociales, Josefina Morelli.

En relación a la colecta y los gastos que tendrán que afrontar en Santa Fe, Lucrecia Chinellato contó: “Una inscripción a un nacional cuesta 60mil por cada patinadora. Somos 10 y se hace costoso. No es solo la inscripción. Está el viaje, la estadía, comida. Son muchos gastos y es poco el apoyo que tenemos más allá de la familia y nosotras”.

“Posterior al Evaluativo, si clasificas a los torneos internacionales son el dólares y un viaje, aproximadamente, cuesta 5mil dólares por persona”, agregaron las patinadoras.

Por otra parte, Lucrecia Chinellato habló del director técnico: “Nuestro pilar es Gerardo David. Es el entrenador del equipo y trabaja con ambas categorías (Small y Cuarteto). Es la cabeza, el que nos organiza, el que nos transmite seguridad”.

Cada una de las deportistas habló sobre la relación del patín y su vida cotidiana. “Es mi vida completa. Le dedico todo lo que puedo y eso implica dejar cosas de lado que también son importantes, que pasan a segundo plano por la pasión que uno le dedica al patín”, dijo Josefina Morelli, quien practica el deporte desde los 5 años y desde los 10 que es parte de Aguaí.

“Al patín le dedicamos un montón de tiempo, un montón de horas. Dejamos muchas cosas de lado desde que somos muy chiquitas. Particularmente practico desde los cinco años y es mi vida”, expresó Luciana Verón.

Luz Cappellacci hace patín desde los tres años y tiene el patín dentro de su vida cotidiana. “Hace bastante patino y es la parte más fundamental de mi vida. También he dejado cosas de lado por este amor”, contó.

“Mi vida gira en torno al patín”, sostuvo Lucrecia Chinellato. A su vez, agregó: “Particularmente, junto a otras chicas, además de patinar, damos clases de patín. No hay un día que el patín descanse (risas)”.

“También te forma. Siento que no sería la persona que no soy hoy si no hubiese hecho este deporte. Aprendes un montón. Te deja valores”, agregó Lucrecia.

Por último, Milagros del Valle contestó: “La dedicación es muy importante. Siempre estar enfocadas y el dejar cosas de lado. Tanto amistades como familiares. Patinar es salir de tu rutina diaria. Es volar. Es un despeje”.

Aguaí estará en el plano provincial

Además del nacional, Aguaí se presentará en Aranguren el 24 de mayo en el Torneo Provincial en Cuarteto.