Paredes le bajó el pulgar a su vuelta a Boca

Consultado a primera hora de esta mañana por Tato Aguilera sobre la chance de volver a vestir la camiseta azul y oro en junio de este 2023, momento en el que deberá abandonar Juventus y regresar a PSG, el mediocampista le bajó el pulgar: "No, todavía no...".

Leandro Paredes, sobre las chances de volver a Boca

El sueño por su retorno comenzó a crecer en los últimos días, cuando desde Italia explotó la noticia de que la Vecchia Signora, hundida en serios problemas financieros, no piensa renovarles el contrato a varios jugadores y así reducir costos en 70 millones de euros. En la lista de los que se marchan en unos meses está, junto a Ángel Di María, el mediocampista de La Scaloneta.

A sabiendas que en Paris Saint-Germain no tendría demasiado protagonismo bajo el ala de Christophe Galtier, en La Bombonera le abrieron las puertas de par en par. La buena relación con Juan Román Riquelme, al que considera "un amigo" y suele intercambiar varios llamados, además de su fanatismo xeneize y sus viejas declaraciones, hacían pensar que Paredes podía volver realmente a Boca en el próximo invierno, pero habrá que esperar un tiempo más, ya que a sus 28 años tiene intenciones de seguir desplegando su fútbol en Europa.

Por la mañana del martes, algunos hinchas xeneizes compartieron el hashtag #ParedesaBoca y no tardó en explotar en las redes sociales, principalmente en Twitter. A los pocos minutos, miles de fanáticos se sumaron a esta movida viral que buscaba convencer al mediocampista para que regrese al club de sus amores a mitad de año.

Las viejas declaraciones de Paredes que ilusionaban con su vuelta a Boca

Allá por 2019, en una entrevista Paredes reconoció que piensa vestir otra vez la camiseta azul y oro, pero no en el ocaso de su carrera: “Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”.