Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

Paraná Rowing Club se quedó con la Copa de Oro en el Seven Provincial Entrerriano 2025

Se jugó en el predio de Tilcara la competencia de rugby de 7 y que fue ganada por los representantes de Rowing.

6 de diciembre 2025 · 20:53hs
Rowing festejó en el certamen provincial.

Gentileza Tilcara.

Rowing festejó en el certamen provincial.

Este sábado, en el predio de Tilcara ubicado sobre la Ruta 18, se disputó una nueva edición del Seven Provincial Entrerriano 2025, una jornada a puro rugby que reunió a los mejores equipos de la región y ofreció duelos intensos desde la mañana hasta el cierre del día.

El gran vencedor fue el Paraná Rowing Club (PRC), que desplegó un juego sólido y dinámico para adjudicarse la Copa de Oro, coronándose como el mejor del certamen. En una actuación destacada, el elenco “albirrojo” mostró contundencia en cada presentación y terminó el torneo sin fisuras.

El lugar que se encuentra el terreno comprado por Rowing.

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Ahora San Guillermo y Rowing deberán disputar la final anual.

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

La Copa de Plata quedó en manos de CUCU, que supo imponerse en sus encuentros decisivos y celebró con merecimiento. Por su parte, la Copa de Bronce fue para Aurora, que cerró su participación con una actuación firme y eficiente en los momentos clave.

El anfitrión, Tilcara, también cumplió un rol sobresaliente. Con un plantel joven y competitivo, el equipo “verde” mostró un nivel en constante crecimiento y dejó en claro que será protagonista en la temporada que se viene.

El mejor jugador de Rowing

Además, el torneo distinguió al jugador más influyente de la jornada: Facundo Buet, del Paraná Rowing Club, fue elegido como Mejor Jugador del Torneo, reconocimiento que premia su liderazgo, calidad técnica y compromiso dentro de la cancha.

Rowing Seven Provincial
Noticias relacionadas
Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario