Paraná Rowing Club se quedó con la Copa de Oro en el Seven Provincial Entrerriano 2025

Se jugó en el predio de Tilcara la competencia de rugby de 7 y que fue ganada por los representantes de Rowing.

Este sábado, en el predio de Tilcara ubicado sobre la Ruta 18, se disputó una nueva edición del Seven Provincial Entrerriano 2025, una jornada a puro rugby que reunió a los mejores equipos de la región y ofreció duelos intensos desde la mañana hasta el cierre del día.

El gran vencedor fue el Paraná Rowing Club (PRC) , que desplegó un juego sólido y dinámico para adjudicarse la Copa de Oro , coronándose como el mejor del certamen. En una actuación destacada, el elenco “albirrojo” mostró contundencia en cada presentación y terminó el torneo sin fisuras.

La Copa de Plata quedó en manos de CUCU, que supo imponerse en sus encuentros decisivos y celebró con merecimiento. Por su parte, la Copa de Bronce fue para Aurora, que cerró su participación con una actuación firme y eficiente en los momentos clave.

El anfitrión, Tilcara, también cumplió un rol sobresaliente. Con un plantel joven y competitivo, el equipo “verde” mostró un nivel en constante crecimiento y dejó en claro que será protagonista en la temporada que se viene.

El mejor jugador de Rowing

Además, el torneo distinguió al jugador más influyente de la jornada: Facundo Buet, del Paraná Rowing Club, fue elegido como Mejor Jugador del Torneo, reconocimiento que premia su liderazgo, calidad técnica y compromiso dentro de la cancha.