Paraná Central festeja un nuevo año de vida con un Torneo Nacional de Maxivóley

Club Atlético River Plate y Club Atlético Boca Juniors (presentará dos equipos), ambos provenientes de Buenos Aires, dirán presente en la ceremonia. Además, estarán el Club Las Flores Arenas de Villa Carlos Paz, Córdoba, y los elencos locales: IAPV y Paraná Central.

“Cabe señalar que nuestros visitantes traen en sus filas a figuras que han sido importantes en sus equipos y preselecciones nacionales durante su época en FeVA. Por tal motivo, el espectáculo está garantizado. Habrá muy buenos partidos con la entrada libre y gratuita para todos los amantes del voleibol”, sentenció Emilio el Bocha Bertozzi, actual presidente de Paraná Central con una rica historia dentro del deporte, siendo pionero en, por ejemplo, la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) durante sus inicios en la capital provincial.

El Bocha, mandatario del club con sede en Cura Alvarez 241, irrumpió en el deporte a los 8 años de edad y lo practicó hasta los 70. Siempre como armador. Comenzó en Echagüe, pasó por Avenida Ejército, Recreativo, Unión Arabe, Olimpia, Talleres y Paraná Central.

“Este torneo en particular comenzó a realizarse en 2002 en Paraná Central por relaciones con la gente de River y Boca. Recuerdo que jugábamos un cuadrangular y, a medida que pasó el tiempo, se fue agrandando”, recordó Emilio.

“En el Maxivóley entran a competir jugadores de 35 años en adelante. En Paraná estamos llenos de jugadores locales, tanto en femenino como en masculino. Hay más de 100 equipos. Es una convocatoria importante”, informó al respecto del torneo, Bertozzi.

Con respecto a las aspiraciones de la institución con este tipo de competencias, el Bocha dijo: “Nuestro objetivo principal en este Torneo Nacional es que Paraná Central vuelva a conocerse en el territorio argentino. Es una meta que nos pusimos en mente”.

Paraná Central vivirá una fiesta

Paraná Central máxivoley.jpg Emilio Bertozzi, presidente de Paraná Central, dialogó con UNO. Alan Barbosa/ UNOER

Grilla de partidos

La actividad comenzará luego de la ceremonia inaugural, que será a las 19.30 del viernes 19. Esa misma noche se disputarán dos encuentros: IAPV, dirigido técnicamente por el exjugador del Club Estudiantes, Fernando Luqui, recibirá a Boca Juniors. Luego, Paraná Central será el anfitrión de River Plate.

Al día siguiente el torneo se desarrollará a partir de las 9. En primera instancia se presentarán Boca Juniorz Z y Club Las Flores Arenas. Luego, los demás encuentros correspondientes.

Precursor

Emilio Bertozzi, de 79 años, se refirió a los inicios del newcom en Paraná. “Fui uno de los primeros que hizo el reglamento del newcom para adultos mayores en Argentina”, sentenció el oriundo de la capital provincial.

“El newcom se juega una parte como vóley, otra como handball. El verdadero newcom es muy fuerte, tuvimos que adecuarlo para los adultos, eliminamos el salto y el tirar con una sola mano y únicamente se puede pasar al ataque utilizando las dos manos. Lo modifiqué totalmente”, comunicó el Bocha.

“Es un deporte clave para mejorar lo dolores musculares de los mayores, mejorar la salud, muchos médicos los sugieren para mejorar los dolores de cintura, musculares”, agregó, haciendo alusión a las ventajas de practicarlo en los adultos mayores.

Para cerrar, expresó: “Me siento muy feliz cuando compañeros del deporte me encuentran en la calle o en diferentes torneos y me saluda. Me dicen que gracias al newcom hoy pueden salir, moverse y demás. Físicamente se sienten bien”.