Paracao será el anfitrión de un torneo nacional por primera vez

Paracao newcom 2.jpg La familia del newcom en Paracao recibe visita nacional durante este fin de semana

Equipos y zonas del torneo en Paracao

Los grupos de la categoría +50 se dividieron en cuatro de tres integrantes cada uno:

Zona A. Aká Pitá de Paraná, Los Uruguayenses de Concepción del Uruguay y Karamba Newcom de Formosa.

Zona B. Patronato, El Piquete de Jujuy y Central San Carlos de Santa Fe.

Zona C. Los Abuelos de Paraná, Ave Fénix Negro de Brikman, Córdoba, y Unidos del Norte de Federal.

Zona D. Angirú de Paraná, Defensores de Nebel de Concordia y Ave Fénix Rojo de Brikman, Córdoba.

Categoría +60:

Zona A. Aká Pitá, Unidos del Norte, Karamba Newcom y Defensores de Nebel.

Zona B. Central Sport de Paraná, Los Changuitos Entrerrianos de Paraná, El Piquete y Dos Orillas de Santa Fe.

UNO dialogó con Sandra Stark, entrenadora del newcom en Paracao, acerca de este nuevo desafío de la institución en un deporte que crece a pasos agigantados.

“Estamos súper felices. Muy contentos, muy emocionados. El newcom en Paracao creó una gran familia que fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo”, comenzó la profesora de educación física. “La idea de hacerlo nacional es para que los grupos de otras provincias conozcan la ciudad e interactúen con nosotros. Que prueben la torta frita (risas)”.

A su vez, la DT recordó los inicios del deporte en la institución de calle Juan Báez al 745: “Este proyecto lo presenté hace dos años. Estoy agradecida con la comisión que confió en mí y aprobó la práctica del newcom en las instalaciones del club”. Al mismo tiempo, prosiguió: “Esto empezó de a poco, con dos alumnos. Recuerdo que empapelé todo el barrio para que todos conozcan de que trata el deporte. La movida ha dado grandes resultados porque hoy contamos con una familia de 25 integrantes, divididos en las categorías +50 y +60 mixtos”.

Paracao newcom 1.jpg newcom Paracao será anfitrión de un torneo nacional, por primera vez.

Más allá de la masividad conseguida en los dos años que lleva el deporte en el club del sur paranaense, Sandra sigue invitando a adultos mayores a que se acerquen.“La idea es que la familia se amplíe. Eso está en proyecto debido al crecimiento. Hay casos de adultos que comenzaron cuando la liga cerró el cupo de anotación. Entonces, hay chicos que vienen a entrenar pero no han debutado”, dijo en primera instancia.

“Para el año que viene la idea es crecer y tener más jugadores. Necesitamos personas para la categoría +50. Nos cuesta conseguirlas porque entrenamos de mañana y la gente de esa edad mayormente trabaja. Sin embargo, estamos considerando otros horarios para la practica del newcom”, agregó.

En relación a los beneficios que deja en los adultos mayores el contacto con el deporte, Sandra sentenció: “lo bueno del newcom es el vínculo que genera entre sus practicantes. Se conocen, se hacen de amigos, visitan lugares. Nosotros, en particular, tratamos de incluir en los “tercer tiempo” los cumpleaños de cada integrante del club. Así tenemos pretextos para reunirnos. Es realmente gratificante ver como ellos disfrutan”.

“De todos los jugadores, la gran mayoría jamás practicó newcom. Entonces, es empezar de cero para ellos. Yo siempre le pongo buena predisposición. Los aliento en cada jugada y les reitero que todo se aprende. A base de esfuerzos, en estos dos años, hemos logrado grandes cosas. Se nota el crecimiento de ellos en el deporte y yo se los hago saber”, cerró Stark.

“Mi vínculo con el deporte arrancó a los 5 años”

La DT de Paracao, Sandra Stark, expresó su felicidad por iniciar su camino como entrenadora en el club del sur paranaense. “Jugué al newcom desde chica porque los primeros pasos en vóley se hacen con las reglas del newcom”, dijo, en primera instancia. “Siento que he llevado de manera correcta mi primera experiencia como entrenadora. Me encanta esto que, además, me deja enseñanzas todos los días”.