Universitario de Rosario fue campeón en Paraná

Universitario se consagró del Torneo Regional de Clubes B NEA Sub 16 de Damas y logró el ascenso para la próxima temporada.

Pasó el Torneo Regional de Clubes B NEA de la categoría Sub 16 de Damas en Paraná, donde Universitario de Rosario gritó campeón y ascendió a la división A para la próxima temporada. El cuadro de La Chicago Argentina tuvo un excelente desempeño en los sintéticos de la capital entrerriana, ganando todos sus partidos para poder celebrar.

En la final superó por 3 a 0 a Sportsman de Villa Cañás. Previamente, en la fase de grupos, finalizó primero en la Zona A tras vencer a Sportsman (2 a 1), Náutico El Quillá B de Santa Fe (12 a 0) y Taraguy de Corrientes (2 a 0). En la semifinal superó por 4 a 0 a Jaguareté de Corrientes.

El podio lo completó Aranduroga de Corrientes, que en el partido por el tercer y cuarto puesto goleó 7 a 0 a Jaguareté.

La actuación de Tilcara y Capibá

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) en la competencia, Tilcara y Capibá, compartieron la Zona B, donde se enfrentaron en el primer partido, siendo victoria para el Amarillo por 7 a 4.

Luego, Tilcara perdió con Aranduroga (5 a 1) y Jaguareté (1 a 0); mientras que Capibá cayó ante Jaguareté (1 a 0) y Aranduroga (5 a 1) para quedar en los dos últimos lugares del grupo y disputar la permanencia.

En las semifinales el Verde superó por 2 a 0 a Taraguy; mientras que el Amarillo fue goleado 5 a 0 por El Quillá B y quedó entre la espada y la pared para salvar su lugar en la categoría.

En el duelo por el quinto y sexto puesto, Tilcara venció 3 a 2 a El Quillá B.

Mientras que en la final por la permanencia, Capibá derrotó 3 a 1 a Taraguy para finalizar séptimo y salvarse del descenso.