Paracao Negro, subcampeón nacional en San Juan

San Juan fue testigo del subcampeonato de Paracao en Mamis Hockey. Una gran labor de las chicas paranaenses en un certamen nacional.

El plantel de Paracao que se subió el podio en San Juan.

El club Paracao de Paraná volvió a ser protagonista en el hockey sobre césped femenino a nivel nacional. Esta vez, el mérito fue para el equipo de Paracao Negro, que obtuvo un valioso subcampeonato en el 35° Torneo Nacional Mamis Hockey Mayores, disputado este fin de semana en la provincia de San Juan.

Durante tres jornadas intensas de competencia, el certamen reunió a 1.070 jugadoras distribuidas en 64 equipos provenientes de diversas provincias argentinas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país en la categoría amateur de hockey femenino para mayores.

La competencia se desarrolló en seis sedes simultáneas, entre ellas las canchas del Complejo Polideportivo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde también se jugó la gran final de la Copa Oro, la máxima categoría del torneo.

Allí, en un electrizante partido decisivo, el conjunto entrerriano cayó por la mínima diferencia frente a Legislatura de Santa Fe, que se coronó campeón tras imponerse 1-0. A pesar de la derrota, el plantel dirigido por Brian Suquilvide dejó una gran impresión por su juego colectivo, entrega y crecimiento deportivo, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del país en la categoría de veteranas del deporte.

En tanto, el tercer puesto fue para UNSJ Doradas, que superó a El Carmen de Córdoba en el cruce por el último escalón del podio.

Un torneo federal y con gran marco organizativo

El evento fue organizado por la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, con el fuerte respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Las sedes incluyeron además los campos del CEF N°20 – La Granja, Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (Punta de Rieles y anexo), y Richet Zapata.

La participación fue diversa y federal: además de los 16 equipos locales sanjuaninos, arribaron delegaciones desde Córdoba (14), Santa Fe (7), Tucumán (6), Entre Ríos (6), Neuquén (4), Misiones (4), Buenos Aires-Tandil (4), Mendoza (2), Jujuy (1) y Río Negro (1).

Los nombres de Paracao

El plantel de Paracao Negro que hizo historia en San Juan estuvo conformado por las siguientes jugadoras: Griselda Baldovino Saba, Valeria Capurro, Liliana Beatriz Cardozo, Stella Maris Godoy, Gabriela Espinosa, Liliana Fernández, Alejandra Juárez, María Victoria Khairralla Ainami, Nazareth Maidana Grenóvero, María Luciana Meucci, Vanina Montenegro, Natalia Paz, Paola Pittavino, María Carolina Ramírez, María Mercedes Raspini, Silvia Spies y Fabiola Ticera. Invitadas: Carolina Ceijas y María Soledad Soffredini. Entrenador: Brian Suquilvide.

Este logro representa un nuevo capítulo de orgullo para el Club Paracao, que sigue creciendo en el ámbito nacional, no sólo en divisiones formativas y competitivas, sino también en categorías amateur, donde el compromiso, el compañerismo y la pasión por el deporte siguen haciendo escuela.