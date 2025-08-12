Uno Entre Rios | Ovación | Paracao

Paracao Negro, subcampeón nacional en San Juan

San Juan fue testigo del subcampeonato de Paracao en Mamis Hockey. Una gran labor de las chicas paranaenses en un certamen nacional.

12 de agosto 2025 · 08:09hs
El plantel de Paracao que se subió el podio en San Juan.

Club Paracao.

El plantel de Paracao que se subió el podio en San Juan.

El club Paracao de Paraná volvió a ser protagonista en el hockey sobre césped femenino a nivel nacional. Esta vez, el mérito fue para el equipo de Paracao Negro, que obtuvo un valioso subcampeonato en el 35° Torneo Nacional Mamis Hockey Mayores, disputado este fin de semana en la provincia de San Juan.

Durante tres jornadas intensas de competencia, el certamen reunió a 1.070 jugadoras distribuidas en 64 equipos provenientes de diversas provincias argentinas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país en la categoría amateur de hockey femenino para mayores.

Talleres Blanco y Estudiantes Blanco protagonizaron un vibrante empate en la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas.

Se disputó el tercer capítulo del Torneo Oficial de Damas

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

La competencia se desarrolló en seis sedes simultáneas, entre ellas las canchas del Complejo Polideportivo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde también se jugó la gran final de la Copa Oro, la máxima categoría del torneo.

Allí, en un electrizante partido decisivo, el conjunto entrerriano cayó por la mínima diferencia frente a Legislatura de Santa Fe, que se coronó campeón tras imponerse 1-0. A pesar de la derrota, el plantel dirigido por Brian Suquilvide dejó una gran impresión por su juego colectivo, entrega y crecimiento deportivo, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del país en la categoría de veteranas del deporte.

En tanto, el tercer puesto fue para UNSJ Doradas, que superó a El Carmen de Córdoba en el cruce por el último escalón del podio.

Un torneo federal y con gran marco organizativo

El evento fue organizado por la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, con el fuerte respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Las sedes incluyeron además los campos del CEF N°20 – La Granja, Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (Punta de Rieles y anexo), y Richet Zapata.

La participación fue diversa y federal: además de los 16 equipos locales sanjuaninos, arribaron delegaciones desde Córdoba (14), Santa Fe (7), Tucumán (6), Entre Ríos (6), Neuquén (4), Misiones (4), Buenos Aires-Tandil (4), Mendoza (2), Jujuy (1) y Río Negro (1).

Los nombres de Paracao

El plantel de Paracao Negro que hizo historia en San Juan estuvo conformado por las siguientes jugadoras: Griselda Baldovino Saba, Valeria Capurro, Liliana Beatriz Cardozo, Stella Maris Godoy, Gabriela Espinosa, Liliana Fernández, Alejandra Juárez, María Victoria Khairralla Ainami, Nazareth Maidana Grenóvero, María Luciana Meucci, Vanina Montenegro, Natalia Paz, Paola Pittavino, María Carolina Ramírez, María Mercedes Raspini, Silvia Spies y Fabiola Ticera. Invitadas: Carolina Ceijas y María Soledad Soffredini. Entrenador: Brian Suquilvide.

Este logro representa un nuevo capítulo de orgullo para el Club Paracao, que sigue creciendo en el ámbito nacional, no sólo en divisiones formativas y competitivas, sino también en categorías amateur, donde el compromiso, el compañerismo y la pasión por el deporte siguen haciendo escuela.

Paracao San Juan Hockey
Noticias relacionadas
Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos.

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Alan Sombra sumó minutos en Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo.

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027.

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Ver comentarios

Lo último

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Ultimo Momento
El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

La provincia
Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Diez años de Laudato si, ya sin el Papa, y todo en veremos

Diez años de Laudato si', ya sin el Papa, y todo en veremos

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario