Paracao campeón del Torneo Pre Federal Femenino

El vencedor contó con cuatro jugadoras en doble dígito, sobresaliendo Antonella Pérez, que aportó 17 puntos (5/8 dobles, 1/1 triples, 4/5 libres), 8 rebotes y 7 asistencias, y Lourdes Puntín, con 12 unidades y 18 recobres. En tanto, para el “Decano” la máxima anotadora fue Rita Isasmendi, con 17 puntos, secundada por Ailén Ayala, quien sumó 15 + 8 recobres.

Para la institución del sur paranaense es el primer título federativo de Primera División en su historia, mientras que para el “Decano” es el segundo subcampeonato consecutivo en la competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El presidente de la FBER, Julio Giménez, estuvo presente en la definición y entregó las copas a las capitanas Marina Murgado (CAP) y Rita Isasmendi (JU). Cabe destacar que los dos conjuntos ya tenían asegurado su boleto para la Liga Federal 2024.

Las chicas hicieron en pocas horas doblete. Ya que ganaron la semana pasada la temporada de la Liga Paranaense de Básquet Femenino.

EL PARTIDO

Paracao comenzó el juego con mayor firmeza y mejores decisiones en ataque; sin embargo, la visita respondió rápido a través de un triple de Rébora y tres puntos de Isasmendi poniéndose al frente 9 a 7. El período continuó con intercambio de canastas y el conjunto dirigido por Cristian Gómez se fue al descanso inicial al frente gracias a dos conversiones de Agustina Badaracco (19-17).

Con buena circulación de balón y eficacia de larga distancia por parte de ambos equipos, el encuentro continuó muy atractivo en la primera mitad del 2C. Un doble de Puntín puso al CAP arriba 27-23 (m. 14). En un pasaje que se jugaba más abajo el aro que en el perímetro y no se daban tregua, Badaracco encestó otra “bomba” sellando el 33 a 29 de cara al entretiempo.

Después del descanso largo el elenco Azul y Oro se mantuvo en el liderazgo durante varios minutos hasta la aparición de Cintia Pérez en todo su esplendor, que clavó dos triples seguidos para que su equipo pase al frente (40-41, m. 26). El cuerpo técnico del CAP solicitó tiempo muerto y las indicaciones parecieron hacer efecto: Ajustó la defensa y una ráfaga de 6-0 en el desenlace del período, triple de Florencia Pérez incluido, le permitió llegar con cierta tranquilidad al último cuarto (46-41).

En el amanecer del 4C Juventud Unida desequilibró en el uno vs. uno en un par de oportunidades y se arrimó por la mínima (48-47). El marcador estampaba la paridad en 50 cuando Grecia González metió un “bombazo” a falta de cuatro minutos. A esa altura de la noche todo era nerviosismo, con un juego vertiginoso por parte de ambos. En un final atrapante, primero Paracao y luego el Decano tuvieron la chance para ganar el partido; no obstante, no lograron convertir y el juego se fue a la prórroga.

En el suplementario Pata Gómez y Leonardo Villagra jugaron como una partida de ajedrez y pensaron cada variante. Paracao, con Florencia Pérez y Luli Puntín a la cabeza, tuvo más firmeza en las situaciones decisivas de juego como así también efectividad en sus lanzamientos libres y lo selló en un triunfo por 66 a 59.