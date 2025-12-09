Paracao arrasó en las finales del Torneo Clausura

Paracao superó a Echagüe por 3 set a 2 y se consagró en la Primera Masculina. También los del sur festejaron en Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

La Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) bajó el telón del Torneo Clausura 2024/2025 con una jornada cargada de emoción, definiciones ajustadas y festejos multitudinarios. El gran protagonista fue, sin dudas, el Club Atlético Paracao, que completó una campaña perfecta al consagrarse campeón en todas sus categorías formativas y en Primera División masculina, en una actuación que quedará registrada como una de las más destacadas de su historia deportiva reciente.

El club del sur de Paraná celebró títulos en Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Primera División, logrando un pleno inédito en las competencias formativas y coronando una temporada marcada por el crecimiento, el trabajo planificado y una notable supremacía dentro del voleibol local.

Con este logro, Paracao cortó además la impresionante racha que mantenía Atlético Echagüe Club, vigente bicampeón y con 58 victorias consecutivas en su haber. Este domingo, ambos equipos volvieron a verse las caras en una final cargada de tensión y emociones, en la que Paracao terminó celebrando por 3-2 tras una batalla punto a punto que mantuvo en vilo a todos los presentes.

Las celebraciones estallaron dentro y fuera de la cancha: jugadores, familias, entrenadores, dirigentes y simpatizantes colmaron el estadio para acompañar una jornada que quedará grabada a fuego en la memoria del club. Las banderas azul y amarilla, las camisetas y los cánticos se mezclaron en un ambiente de alegría colectiva que reflejó el fuerte sentido de pertenencia que distingue a Paracao

Cada plantel formativo posó con sus trofeos, en fotos que transmitieron la solidez del proyecto deportivo y el futuro prometedor que se avizora. El club viene trabajando desde hace años en el fortalecimiento de sus divisiones inferiores, y los resultados quedaron a la vista en este Clausura.

La final masculina. El choque entre Paracao y Echagüe en Primera División masculina cumplió con todas las expectativas. Fue un partido vibrante, de altísimo nivel, donde ambos equipos dejaron todo en la cancha. El 3-2 final a favor del conjunto sureño selló no solo una victoria deportiva, sino un golpe simbólico que reafirma su protagonismo dentro del voleibol paranaense.

Los jugadores celebraron abrazados en el centro del rectángulo, envueltos por el aliento incesante de los hinchas y acompañados por familiares que vivieron cada punto con tensión y orgullo.

En tercer lugar de la competencia quedó el primer equipo de Rowing.

echague Las chicas de Echagüe campeonas en Primera.

Las definiciones femeninas y un tricampeón

En la rama femenina, la competencia también tuvo finales apasionantes. Desde la APV confirmaron que Atlético Echagüe Club se quedó con el título de la Final Mayor Femenina, tras superar por 3-2 a Paracao en un encuentro sumamente parejo y cargado de emociones. De esta manera, Echagüe es el tricampeón de la rama femenina.

Por su parte, el club María Grande tuvo un cierre inolvidable, al consagrarse campeón en Sub 18 Promocional, donde obtuvo la Copa de Oro, y también en la categoría Sub 15 Promocional Femenina.

Ambas definiciones se disputaron en el Club Atlético Estudiantes, donde las jugadoras celebraron con sus familias y entrenadores un crecimiento sostenido que entusiasma a toda la región

El Torneo Clausura de la APV 2024/2025 quedará en el recuerdo como un torneo donde se consolidaron proyectos deportivos fuertes y comprometidos. La masiva presencia del público, la calidad de juego exhibida y el destacado rendimiento de clubes como Paracao, Echagüe y María Grande confirmaron que el voleibol paranaense sigue avanzando hacia un nivel cada vez más alto.

Paracao, en particular, vivió uno de los capítulos más brillantes de su historia: no solo arrasó en las categorías formativas, sino que también reafirmó su liderazgo en la máxima división. Un logro que trasciende los trofeos y se sostiene en el trabajo cotidiano, la formación de talentos y una comunidad que acompaña con pasión.

Cierre del año

La entrega de premios a los ganadores del certamen de la Asociación Paranaense de Vóleibol será el jueves desde las 20.15 en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club. Del acto participarán todos los equipos que forman parte y se entregarán las copas a los campeones.,