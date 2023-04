Para Walter Otta, Patronato está cada vez mejor

El entrenador mantiene una postura diferente. En este sentido visualizó una mejoría en el funcionamiento colectivo del equipo luego de la caída ante el Franjeado, en el mítico estadio Defensores del Chaco. “El equipo viene en plena evolución. Fuimos mejorando muchísimo. Lo realizado ante Olimpia nos hace sentir orgulloso”, destacó.

“Competir en Paraguay como lo hicimos ante un marco difícil, todo complicado, ante todas las jugadas divididas en contra, no es fácil. Sentimos una diferencia muy grande en todo. La jugada del gol fue offside porque el jugador molesta, interfiere en la jugada y no se cobró”, cuestionó.

Otta afirmó que no dará un paso al costado y confió en modificar el escenario. “Mientras veamos que ellos están con nosotros y trabajen como lo hicieron esta noche, seguiremos”. Aseveró.

“Estos chicos nos siguen dejando orgullosos y mientras sigamos así, vamos a seguir. El sábado vamos a ganar y después tenemos dos partidos en casa donde nos vamos acomodar en el torneo. Estamos cada vez mejor y lo venimos viendo”, subrayó.

Al momento de explicar algunas diferencias entre el nivel del equipo en el campeonato local y en el certamen continental, respondió. “La magnitud del rival te lleva a dar un plus. En el partido pasado fue muy bueno lo que realizamos durante muchísimos minutos. Fue muy difícil enfrentar el último partido por el Nacional en casa con toda la responsabilidad que teníamos por ganar y a los 30 segundos íbamos perdiendo 1 a 0. Estudiantes no nos dio lugar para jugar como lo hizo Olimpia. Nos cerró los caminos, no nos dejó entrar y asimismo fuimos, fuimos superiores y merecimos ganar. No tengo dudas sobre la evolución del equipo en relación al partido pasado. Lo que necesitamos es un triunfo”, puntualizó.

Continuando con esa línea, Otta citó cual es el principal motivo por el cual Patronato no puede sumar de a tres. “Los detalles no están privando de resultados positivos”, señaló. “Podemos discutir porque es interpretativo para muchos, pero para nosotros cuando parte el centro en la jugada del gol de Olimpia hay un jugador en posición adelantada. Más allá que la jugada es fatídica porque le pega la pelota a Cristian (González) cuando venía a las manos de Julio, eso nos privó de haber sumado. Lo de los tres minutos es inconcebible. No se puede creer que, después de 10 cambios, haya adicionado 3 minutos. Uno tiene que medir las palabras, pero es muchísimo la bronca y no poder hacer ni decir nada. Estamos convencidos que, si ellos están con nosotros, vamos a salir adelante”, cerró.