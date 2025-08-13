Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme

“Nadie tiene motivos para querer al dirigente”, dijo el exarquero de Atlético Paraná Pablo Migliore al referirse al presidente de Boca.

Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…”, aseguró.

El ex jugador del Xeneize explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, el exarquero de Atlético Paraná sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.

En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”.

La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente del Azul y Oro dejó en claro cuáles son los códigos que maneja el máximo responsable de la situación turbulenta que transita el club.

El posteo de Pablo Migliore