Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme

“Nadie tiene motivos para querer al dirigente”, dijo el exarquero de Atlético Paraná Pablo Migliore al referirse al presidente de Boca.

13 de agosto 2025 · 20:41hs
Pablo Migliore se expresó sin tapujos sobre el Torero.

Pablo Migliore se expresó sin tapujos sobre el Torero.

Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…”, aseguró.

El Loco eligió una historia de Instagram para expresar su enojo.

El equipo nacional de sóftbol entrenado por Gonzalo Zapata.

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Luciano Lollo convirtió y celebra el gol de Newells.

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

El ex jugador del Xeneize explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, el exarquero de Atlético Paraná sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.

En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”.

La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente del Azul y Oro dejó en claro cuáles son los códigos que maneja el máximo responsable de la situación turbulenta que transita el club.

El posteo de Pablo Migliore

Posteo Migliore

Pablo Migliore Juan Román Riquelme Boca Atlético Paraná
Estudiantes ganó en Paraguay la ida.

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Lo hecho por Ignacio Albónico es poco frecuente en la disciplina.

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El PSG se impuso ante Tottenham en la final.

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

