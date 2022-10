Oscar Lenzi, aferrado al torneo de 30 equipos

El máximo directivo recordó el desafío que asumirá el Rojinegro en la Copa Argentina. “Patronato tiene mucho por jugar y estamos apoyando al equipo y al cuerpo técnico que tan bien han trabajado”, subrayó Lenzi, quien no ocultó la ilusión por dar el gran golpe en semifinales ante Boca Juniors.

“Estar en una instancia como la que afrontaremos y frente a un equipo con la jerarquía que nos toca enfrentar nos quita un poco el sueño. La ansiedad no es fácil de combatir. Y mucho más en la situación en la que nos encontramos”, relató.

No obstante, el dirigente manifestó la confianza que tiene depositada en quienes defiende, dentro del campo de juego, el escudo de la institución. “Nos deja tranquilo la actitud de los jugadores y del cuerpo técnico. Están todos muy prendidos con esta situación y muy positivo. Con un equipo alternativo se jugó de una forma extraordinaria sin bajar los brazos. El cuerpo técnico tiene planteos para cada partido que juega. ¿Como no ilusionarse con la posibilidad de avanzar en la Copa Argentina con este cuerpo técnico y estos jugadores?, infló el pecho.

Por otro lado, Lenzi recalcó que desde la dirigencia no se realizó una autocrítica por la pérdida de la categoría, aunque aclaró que reconoce errores en el proceso. “Seguimos para adelante hasta que termine esta campaña. Obviamente después habrá autocrítica sobre lo realizado. Pero una vez que organizamos el equipo y tomamos la decisión de dar por finalizado el ciclo de Iván Delfino para dar un nuevo comienzo con el nuevo cuerpo técnico el camino fue de malas a buenas. Hubo errores, pero hemos trabajado. Y en lo institucional Patronato creció mucho. El que no lo quiere ver, no lo verá, pero quien frecuenta el club y las instalaciones sabe de lo que estoy hablando. Por eso como dirigente estamos tranquilos porque hicimos todo lo posible para mantener la categoría y mejorar la institución”.

Sobre la posible restructuración de la Liga Profesional y anulación de los descensos, explicó: “Por lo que tengo informado y he hablado en el Comité Ejecutivo de Liga Profesional esta posibilidad está abierta. Desde que se propuso sobre la mesa a (Claudio) Tapia en ningún momento se bajó”, aseguró. “Estaba supeditada a conseguir fondos, pero en reuniones que hemos tenido se fue imponiendo porqué hubo resistencia por los clubes grandes como Boca, River, Racing, Vélez. Asimismo poco a poco fue tomando mucho cuerpo en los demás clubes y se habló seriamente de la posibilidad de este torneo de 30 equipos. Sólo resta la parte económica que es una parte que está trabajando AFA. La última reunión que tuvimos participaron todos los representantes de los clubes, ya sea a través de los presidente o vicepresidente. Y esa posibilidad quedó flotando. Hasta hoy no hemos tenido respuesta al respecto. La intensión era modificar la forma de los torneos para el próximo año”, detallo.

En las últimas semanas trascendió que el formato del próximo torneo se oficializaría después de la finalización de la Copa del Mundo 2022. Esto generaría incertidumbre en barrio Villa Sarmiento dado que, al momento de planificar la estructura para la temporada 2023, no estaría definido cual será la competencia que afrontará. Al respecto Lenzi mencionó: “La solución estaría al caer, ya sea por si o por no”.

Luego agregó: “La mayoría de los contratos están por vencer en diciembre. De permanecer en Primera la mayoría de los integrantes del plantel están entusiasmado en continuar. El cuerpo técnico está muy cómodo en Paraná. En ningún momento se habló sobre la continuidad. Ni el entrenador nos habló ni nosotros hablamos con él. Está muy enfocado en finalizar este proceso que tiene que ver con la participación en la Copa Argentina. Muchas cosas pueden pasar de acá en adelante, ya sea buenas o no tan buenas. Por ahora no se habla sobre estos temas ni con jugadores ni con el cuerpo técnico”.

De esta manera, Lenzi confesó sentirse sorprendido sobre la información que afirma que Sava no extenderá su vínculo. “Facundo (Sava) está muy compenetrado en ganar los partidos que quedan. En Mendoza tuvimos un cruce de palabra muy por arriba con Facundo, pero estamos muy sorprendidos con esta noticia”, concluyó.