Novak Djokovic perdió su primer partido del año en Dubai

El campeón de este año del Abierto de Australia y el ATP 250 de Adelaida batalló durante una hora y media, pero no consiguió su objetivo. De todas formas, se mantiene arriba en el historial en el circuito profesional frente al nacido en Moscú, con nueve victorias y ahora cinco derrotas.

La caída de Djokovic se dio justamente en la semana que lo erigió como el tenista (masculino o femenino) con más tiempo en el liderazgo de la clasificación mundial (378 semanas). El conquistador de 22 Grand Slam todavía no sabe si podrá participar del Masters 1000 de Indian Wells.

Cómo quedó la final sin DjokovicMedvedev sumó su 13ª victoria de manera consecutiva y buscará su tercer título en el año, luego de las consagraciones en el ATP 250 de Doha y en el ATP 500 de Rotterdam, con el que llegaría a 18 a lo largo de su carrera. Para eso deberá ganar la 30ª definición que disputará en el circuito profesional.

Su rival será nada más y nada menos que su compatriota Andrey Rublev (6º), segundo favorito y vigente campeón, quien llega después de imponerse al alemán Alexander Zverev (16º) por 6-3 y 7-6 (9). En su primera final en 2023 (la 18ª en su trayectoria) tendrá como objetivo levantar su 13º trofeo.

UN PERMISO ESPECIAL

Novak Djokovic solicitó un permiso especial para entrar en EEUU y poder jugar allí en los torneos de Indian Wells y Miami, informó este sábado su hermano, Djordje, según la agencia de noticias serbia Tanjug.

“Se necesita un permiso especial, ya que EEUU todavía no permite entrada a los no vacunados, lo que es increíble ya que todo el mundo está abierto y los acontecimientos deportivos en todo el mundo se celebran con deportistas vacunados y no vacunados”, declaró Djordje Djokovic.

Djordje explicó que su hermano ya presentó toda la documentación necesaria junto a la correspondiente solicitud y que los directores de Indian Wells y Miami taambién expresaron la opinión de que el tenista número uno debería participar y que lo desean tener allí. Los Djokovic esperan conocer la decisión dentro de unos días y que la misma sea positiva. Por no estar vacunado contra la covid, Djokovic no pudo entrar el año pasado en EEUU y se perdió los dos primeros Masters 1000 de Indian Wells y Miami.