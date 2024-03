¿Nicolás Otamendi le cerró la puerta a River?

Nicolás Otamendi dejó en claro que no piensa volver al país: "Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a la Argentina".

El defensor Nicolás Otamendi aseguró que se le "hace cada vez más difícil volver a la Argentina" para jugar en River debido a que "el país no está en un buen momento" y él se encuentra "muy bien" en el Benfica de Portugal.

"Acá en Benfica estoy muy bien. El club me lo hace ver y estoy muy cómodo", expresó el marcador central campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina.

Y agregó: "Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda".

"Mi fanatismo por River es algo muy lindo, pero hoy estoy disfrutando lo que es Europa. Mis hijos se criaron acá y Argentina me genera incertidumbre".

En esa línea, continuó: "Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a la Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada".

De esta manera, Otamendi prácticamente le cerró la puerta a la chance de vestir la camiseta del Millonario pese a las idas y vueltas en mercados de pases anteriores, en las que incluso llegó a recibir la invitación del entrenador Martín Demichelis.