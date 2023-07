Nicolás Domingo: "Había que ganar como sea y lo hicimos"

En relación al análisis del juego, Domingo dejó en claro que Patronato fue muy superior al rival. "Tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo. Tres claras en los primeros 45 minutos, otra más en el segundo. La de Ojeda también fue muy clara, quizás si decidía patear al arco y no dar el pase terminaba en gol. Pero eso habla del compañerismo de él, que buscó a Ignacio que entraba solo. Los últimos minutos sufrimos un poquito con insinuaciones de ellos pero era lógico por lo que propone la categoría", argumentó.

Nico Domingo.jpg Nicolás Domingo habló tras el triunfo en el Grella. UNO / Mateo Oviedo

El ex jugador de River, Independiente, entre otros, es palabra mayor en la institución y uno de los más experimentados del club. Hoy Patronato presentó varios pibes de las inferiores y Domingo destacó el hambre de gloria de cada uno de ellos. "Me ponen muy feliz. Veo como se entrenan todos los días, sé que salen del club. Yo también fui chico y se lo que se siente, lo que se vive y lo que disfruta su familia. No me queda más que apoyarlos y acompañarlos. Se pueden equivocar, son humanos, pero nosotros tenemos que estar detrás para respaldaros".

Al capitán se lo vio en un rol distinto, más metido en la zaga central y no tanto en el mediocampo. Así lo explicó: "Estos últimos partidos me tocó jugar de central. No lo había hecho nunca pero estas cosas tiene el fútbol. Voy a estar en donde el equipo me necesite".

Se viene un partido histórico. Viaje a Brasil al encontronazo contra Botafogo. Domingo opinó al respecto: "Nuestro objetivo es ir a jugarles devuelta de igual a igual. El resultado no lo sabemos pero no vamos a negociar las formas", cerró.