Nicolás Domingo: "En la cancha todo se equipara"

El capitán de Patronato, Nicolás Domingo, es uno de los jugadores que ya experimentó jugar Copa Libertadores. “Tuve la posibilidad de disputarla con River, Independiente, Peñarol de Uruguay y Olimpia de Paraguay”, enumeró. “Puedo asegurar que no ha sido fácil”, aseguró.

“La gente se encontrará contra rivales de mucha jerarquía, pero desde mi humilde lugar les pido que lo disfruten porque es algo histórico y no sabemos cuando volverá a repetirse. Eso no tiene que cambiar la pasión que sienten por estos colores y la ilusión que tienen de ganar. Intentaremos achicar el margen de error, dar nuestro mayor esfuerzo como lo venimos haciendo para poder hacer una copa correcta. La ilusión es llegar a la última fecha con posibilidad de avanzar de fase o de clasificar a Sudamericana”, agregó.

Domingo explicó como hace para convivir con la doble competencia. “Fue clave no desenfocarnos de nuestra prioridad que es el ascenso a Primera División. Lo que mejor podemos hacer es no seguir el ritmo del hincha que está muy ilusionado y es algo muy lógico por lo histórico que nos vamos a jugar. Sabemos que no deja de ser un partido de fútbol, que será difícil por la jerarquía del rival, por el presupuesto y por lo acostumbrado que esta de jugar este tipo de partidos que son muy distintos. Obviamente que estamos re ilusionados en defender a Patronato en esta Copa que la más importante de Sudamericana”.

Patronato Moron 2.jpg Nicolás Domingo, el capitán de Patronato, junto a Maximiliano Coronel, de Deportivo Morón, y la terna arbitral. Prensa Patronato

Al momento de explicar como tratarán de equilibrar las diferencias que existen con los rivales que enfrentarán, detalló. “Una vez que arranca el partido todo se equipara. No deja de ser un partido de fútbol y nuestra ilusión de hacer una buena copa, de competir, de dejar a Patronato bien parado más allá del resultado final. Además para un equipo colombiano no es fácil jugar en Argentina. Trataremos de defender eso como argentino y como club que tenemos en nuestro fútbol y hacer las cosas bien para que la gente vaya contenta y se vuelva feliz”, cerró.