Nicolás Domingo: "En el torneo lo más importante es ganar"

La urgencia de resultados obligó a Patronato a conquistar la victoria en su última presentación. No importaban los modos. El objetivo era regresar a barrio Villa Sarmiento con los tres puntos en su haber. Y el Rojinegro concretó esa misión. Celebró una victoria que le otorga horas de tranquilidad. Le permite alejarse de la zona de descenso y quedar, con un partido pendiente, a tiro de acceder a los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol. “La victoria ante All Boys fue fundamental desde los tres puntos”, resaltó Nicolás Domingo, en diálogo con La Mañana de La Red.

El futbolista formado en el semillero de River Plate recalcó que, en la incómoda situación en la que se encontraba Patronato, no importaban los modos ni los métodos necesarios para alcanzar la meta. “En otros partidos tuvimos otros modos, merecimos más y no fue así. Pasó tanto en el torneo local como en la Copa. Pienso en el partido ante Atlético Nacional, ante Güemes de Santiago del Estero y San Martín de San Juan, con quienes no merecimos perder”, enumeró. “A veces el fútbol tiene estas cosas. El sábado All Boys generó más situaciones que nosotros. Ellos tuvieron más chances de gol, pero el fútbol se gana haciendo goles. Sin dudas que lo más valioso fue el resultado”, amplió.

Continuando en la misma línea, remarcó que los merecimientos quedan de lado en un torneo donde ninguno de los animadores marca claras diferencias en relación al resto. “Pienso en el partido con Defensores de Belgrano, donde no jugamos de la mejor manera, pero pienso que el rival no hizo ningún merecimiento para irse con un 2 a 0”, se lamentó.

Nicolás Domingo Patronato.JPG Nicolás Domingo, mediocampista de Patronato. UNO / Juan Ignacio Pereira

“Lo que importa es ganar, meterse en el reducido y tratar de estar lo más arriba posible cuando termine la primera rueda. Los resultados que no conseguimos hicieron que el equipo no logre soltarse. Hasta que no estemos en la posición que queremos estar lo más importante será ganar. Obviamente no dejaremos de intentarlo porque considero que jugando mejor existen mayores chances de ganar. Pero también es cierto que en esta categoría y en este formato de campeonato lo más importante es ganar”, redondeó el concepto.

La sucesión de resultados positivos le permitirá a Patronato crecer en varios aspectos más allá de las exigencias que impone el Pueblo Rojinegro en cada presentación. “Al hincha le gusta que su equipo gane, esté peleando el campeonato”, subrayó Domingo. “Lo cierto es que cuando uno está adentro observa cosas que sucedieron. Por ejemplo, no nos benefició jugar de local en el Mutio. Patronato se merece jugar en su estadio la Copa Libertadores. Y no solo por Patronato, sino porque será un hecho histórico para la provincia. Haber jugado en el Mutio no nos vino bien. Y haber suspendido el partido ante Almirante Brown nos vino bien porque el Grella nos va a sentar bien y porque también venimos de una seguidilla muy grande y esta semana de descanso nos sirve un montón”, explicó.

Continuando en la misma línea, argumentó la importancia de actuar como local en su propia casa: “Desde fin de marzo que no teníamos un día de descanso. Además contra Almirante jugaremos en nuestro estadio nuevamente, que es más grande, que la cancha quedó muy linda, donde encontraremos espacios donde en otro estadio no podemos encontrar porque los demás equipos te juegan al contragolpe. En nuestra zona Patronato es el equipo a vencer. Tenemos que tratar de corregir y mejorar cosas, pero siempre con una victoria la semana es más tranquila y esos errores se pueden trabajar desde otro lugar”.

Al momento de citar objetivos trazados de acá a la finalización de la primera rueda del campeonato, mencionó: “Aspiramos a estar en el reducido y estar lo más arriba posible. Nos viene muy bien esta semana de descanso, pero si le ganábamos mañana a Almirante Brown quedábamos sextos, a seis puntos del puntero teniendo que enfrentarlo y con un partido menos que varios equipos. En esta categoría parece que todo es una tormenta, pero de golpe metiste dos resultados y estás metido ahí. Además todavía tenemos que enfrentar a Temperley, a Chicago, a Agropecuario. Por eso el objetivo es estar prendido no solo en el reducido, sino en la pelea por el primer puesto. No hay otra mentalidad. No es mirar el puesto ocho y llegando a ese lugar con lo justo. Vamos a pelear por el primer puesto. Eso nos llevará a estar lo más arriba posible en el reducido”, relató.

Para tratar de efectivizar la meta trazada, será clave encontrar una regularidad, pero teniendo en claro cuál es el horizonte. “El error es decir, vamos por tres, cuatro, cinco victorias seguidas. Es volver a ganar. Ahora estamos pensando en Chicago. Ojalá que Conmebol habilite el Grella para que la ciudad y la provincia puedan disfrutar la Libertadores, pero ahora solamente pensamos en Chicago”, concluyó Domingo.