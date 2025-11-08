Uno Entre Rios | Ovación | Newell's

Newell's respiró con un nuevo golpe a Huracán

Newell's ganó 2-0 como visitante con goles de Herrera y González para cortar una racha de seis partidos sin triunfos y alejarse del descenso.

8 de noviembre 2025 · 19:10hs
Newells ganó de visitante en la cancha de Huracán.

Newell's ganó de visitante en la cancha de Huracán.

Newell´s venció este sábado como visitante a Huracán por 2-0, con goles de Luciano Herrera y Carlos González, en un partido correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Lepra ganó después de seis encuentros y le escapó al fantasma del descenso, mientras que el Globo quedó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y los hinchas volvieron a insultar al equipo y a Frank Kudelka.

