Newell's respiró con un nuevo golpe a Huracán

Newell´s venció este sábado como visitante a Huracán por 2-0, con goles de Luciano Herrera y Carlos González, en un partido correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Lepra ganó después de seis encuentros y le escapó al fantasma del descenso, mientras que el Globo quedó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y los hinchas volvieron a insultar al equipo y a Frank Kudelka.