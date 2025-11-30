Segundo tiempo: Boca derrota a Argentinos en La Bombonera

Por los cuartos de final del Torneo Clausura, Boca derrota 1 a 0 al Bicho de la Paternal. En el Xeneize ingresó el uruguayo Edinson Cavani.

Boca enderezó el rumbo en las últimas fechas y con cinco triunfos en fila se consolidó como uno de los candidatos al título. El triunfo ante Talleres por los octavos de final lo depositó en un cruce de riesgo: ante Argentinos Juniors. El Bicho fue uno de los mejores equipos del año y este domingo, desde las 18.30, ambos pelearán por un lugar en las semis.

Boca Juniors y Argentinos Juniors ofrecieron un primer tiempo de enorme intensidad en La Bombonera, donde el local golpeó de entrada y luego tuvo que resistir ante un rival que respondió con ambición y buen juego. El partido arrancó puntual, con un estadio encendido y ambas formaciones concentradas desde el primer segundo.

Argentinos fue quien sorprendió apenas se movió la pelota. A los 60 segundos, una acción suelta dentro del área dejó a Nicolás Oroz con el arco de frente: sacó un derechazo rápido y Agustín Marchesín reaccionó con reflejos notables para evitar el impacto inicial del Bicho. Esa jugada encendió el partido y generó una réplica inmediata.

Boca contestó con contundencia. A los 4 minutos, Merentiel probó de volea tras un centro perfecto de Leandro Paredes, Gonzalo Siri dio un rebote corto y Ayrton Costa, atento, llegó antes que todos para empujar la pelota y abrir el marcador. El 1-0 le dio al equipo de Claudio Úbeda la tranquilidad necesaria para manejar los primeros tramos del juego.

Boca argentinos 1 Boca derrota a Argentinos con gol de Ayrton Costa.

Con la ventaja, Boca buscó acelerar cada vez que recuperaba. Zeballos empezó a encontrar espacios por derecha y, a los 17 minutos, armó un contragolpe a pura velocidad. Descargó para Carlos Palacios, que enganchó y sacó un remate potente que explotó en el travesaño, en lo que pudo ser un golazo para ampliar la diferencia.

Argentinos respondió con carácter. Federico Fattori probó desde afuera a los 32 minutos, apenas desviado, en una jugada que marcó un tramo del encuentro donde el visitante manejó el ritmo y la pelota sin sufrir demasiado atrás. Boca, en ese momento, apostaba a lastimar de contra, mientras el equipo de Nicolás Diez hacía circular el balón con paciencia en campo rival.

La polémica llegó un minuto más tarde, cuando Leandro Paredes bajó a Oroz y recibió la amarilla. A partir de ahí el partido entró en un tramo más friccionado. Argentinos tuvo la más clara del empate a los 35: López Muñoz metió un centro venenoso que cruzó toda el área, y Diego Porcel llegó por el segundo palo pero terminó chocando contra el poste sin poder empujarla. A esa altura, el arco de Boca era defendido con uñas y dientes.

El cierre del primer tiempo también dejó emociones fuertes. Siri volvió a ser determinante a los 39 con una tapada clave frente a Milton Giménez, que se acomodaba para cabecear y estirar la ventaja. Boca tuvo otra chance clarísima en el minuto 48, cuando hilvanó un contragolpe perfecto, pero una mala decisión en el último pase dejó con vida al Bicho.

Formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Argentinos Juniors

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora y TV: 18.30 (ESPN y TNT).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: La Bombonera