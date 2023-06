Nadia Cutro saltó al triunfo en Catamarca

“Funcionó la estrategia. Costó tanto que cuando te pasan las cosas, no sé si me la creo así que muy agradecida, a todo el trabajo de tanta gente. Gracias al equipo, a la familia, a todo el apoyo… ahora falta la otra mitad, pero vamos a trabajar para seguir mejorando, el equipo está a la altura. Estoy feliz”, comentó una emocionada Cutro tras el triunfo.

https://twitter.com/RallyArgentino/status/1673050638131904514 Estos son los ganadores del #RallydelPoncho 2023 .



RC2: Martín Scuncio / Javiera Roman

RC2 Copa "Hector Letin Cancio": Juan C. Alonso / Juan P. Monasterolo

RC-MR: Nadia Cutro / Luciano Bombaci



Felicidades a todos #Rally | #RallyArgentino | #RallydelPoncho pic.twitter.com/Z5ngm4N0SX — Rally Argentino (@RallyArgentino) June 25, 2023

Si bien la nota destacada ha sido lo logrado por la representante provincial en este fin de semana de rally en Catamarca, también cabe mencionar lo realizado por los demás pilotos entrerrianos presentes en la competencia.

Por un lado, destacada labor también de Leandro Bonnín. El piloto uruguayense, con su Citroën C3 de especificación FIA Rally2, que compite en la máxima divisional de Rally Argentino, cerró un buen desempeño en este evento. Pues terminó en la sexta colocación, tanto de la categoría como de la general, volviendo a sumar buena cantidad de puntos y mejorando el ánimo luego de lo que fue su ausencia en la fecha pasada de La Rioja.

Sin embargo, no todas fueron luces para los entrerrianos. La contracara de todo esto fue lo sucedido con Victorio Ballay. Toio, quien está realizando sus primeras carreras con un auto de especificación Maxi Rally luego de su ascenso desde la clase Junior-RC3, tuvo una corta carrera. Es que en los primeros kilómetros de carrera del día sábado protagonizó un vuelco con su Citroën DS3, que no fue espectacular y no causó graves daños pero que sí le provocó abandono en la etapa sabatina en primera instancia. Y, luego, decidieron no salir a correr para preservar elementos mecánicos ayer, por lo que tuvo un mal paso por Catamarca.

Vale destacar que el clasificador general de la carrera fue para Martín Scuncio (Skoda). La próxima fecha de Rally Argentino será del 4 al 6 de agosto con el tradicional Rally Vuelta de la Manzana, en General Roca, Río Negro.

Producción periodística: Matías Russo