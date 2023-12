Nadia Cutro, de local, irá en busca del bicampeonato

“El balance del año fue muy positivo, obviamente una quiere ganar al campeonato, pero tengo en claro que estamos todos peleando, la posibilidad está para todos y quiero sobre todo disfrutar después de tanto esfuerzo para la organización para correr en los caminos del departamento”, comentó Nadia en el inicio.

En función de la geografía que presentarán los caminos de esta última fecha, la concordiense precisó a Ovación: “Tenemos mucho relieve, tenemos muchos no se ve, hay curvones muy lindos, cada tramo presenta su geografía diferente porque en algunos sectores tenés arena, ripio, curvas trabajadas, tramos rápidos con curvas rápidas, muchos saltos, cruces de vías. Creo que va a estar muy entretenido para los pilotos porque no es el típico llano que se encuentra en cualquier lugar que hemos corrido de geografía como la nuestra”.

Cutro destacó que el hecho no solo de ir en busca de la corona de local, sino que correr ante su gente despierta un interés mayor. “Es otra otra expectativa, la gente está muy entusiasmada, mucha gente que me pregunta porque quiere llevar su casilla rodante o llevar una carpa, mucha gente que viene de afuera que me ha consultado por hospedaje, por dónde van a pasar, qué les recomiendo, los horarios. La gente en la calle lo vive diferente, estos días fueron muy demandante en todo sentido. La gente está muy entusiasmada, esperamos más de 300 mil personas que haya en el evento. Es un evento muy grande, viene mucha gente de afuera, esperemos que el tiempo también nos acompañe”, comentó.

Consultada de dónde estará la clave de la carrera en función de los dos días de actividad, respondió: “Creo que va a ser un día a día, obviamente tenemos tramos que son más largos, que van a marcar una estrategia, pero creo que todos los tramos van a tener en su condimento. Va a ser muy peleado, todos venimos a dejar todo, más en la última y se definen las cuatro categorías que tiene el Rally Argentino. Será una carrera muy entretenida. Cada uno a medida que vaya circulando, nos vamos a dar cuenta de dónde van a estar los tiempos, para mí Puerto Yeruá, que es uno de los tramos más largos va a marcar una diferencia, al igual que Los Charrúas-La Criolla. El de Estancia Grande es un tramo muy rápido”.

Con el Toyota Yaris, que en esta temporada alcanzó dos triunfos –Catamarca y Villa Dolores, Córdoba–, Cutro indicó que saldrá a no especular y dar lo mejor de sí. “Uno tiene que salir a hacer su carrera como en todas las carreras anteriores porque está muy peleado. Cuando decidís cuidar hay cosas que no salen, una tiene que salir a hacer su carrera y después se verá lo que vaya surgiendo. A veces surge alguna complicación en el auto y todo lo que diagramaste no sale así, entonces al estar tan peleado y necesitamos estar en punta no hay mucho que pensar y hay que salir a correr como se viene haciendo todo el año”, comentó la representante entrerriana que tiene su equipo propio desde 2015.

Todo está dado para que sea un gran fin de semana, en la que el clima acompañaría tras las lluvias de los últimos días en la región de Salto Grande.