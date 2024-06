Nadia Cutro analizó la primera mitad de la temporada

El balance de Nadia Cutro

“La primera parte del año nos tocaron carreras con mucho barro, y eso ha hecho que el cambio de reglamento no se viera tan afectado. El barro empareja, lo hace más igual para todos pero el funcionamiento de nuestro auto cambia mucho de una condición a otra. Quedó claro en la primera fecha del año, en General Madariaga; de la etapa 1 a la segunda, que fue en piso con barro primero y, al otro día en seco, estuvo más que claro la diferencia en el funcionamiento del auto. La carrera de Jesús María también fue con mucho barro y durísima, nos quedamos sin dirección al final del último tramo, pero creo yo que fue un punto de quiebre también, sumamos buenos puntos y seguimos en la pelea por el campeonato”, comentó la de Concordia.

Rally Argentino Nadia Cutro.jpg La concordiense Nadia Cutro hizo un balance del Argentino de Rally.

Por otro lado, Rally Argentino está en un paréntesis de actividad por estas semanas y, en el mes de julio, no habrá carreras. Al respecto comentó: “En este espacio del año sin carreras, hay cuestiones que estamos tratando de solucionarlas, de enfocarnos en las mejoras del auto, en las mejoras del equipo. Sirve este parate si lo apuntás para ese lado, de reorganizar todo pero no es lo que más me gusta dejar de correr durante tanto tiempo. Es como en el parate del verano, hay que enfocarse en revisa todo y empezar de nuevo”.

Sus ganas de progresar

Mientras tanto, el certamen nacional de rally vive un momento de buena salud deportiva, sobre todo con la presencia multitudinaria cada fecha de los autos de rally de máximo nivel en el país que, a su vez, son los más vendidos en el mundo, los FIA Rally2. Y, un vehículo con prestaciones tan altas, genera anhelos por parte de todo piloto. Cutro también sueña con ello. “Me encantaría correr con un Rally2 (R5). Uno siempre tiene metas y apunta a eso y trabaja para eso. Hay una opción, hay una posibilidad, pero no depende solo de las ganas y del sueño o meta que uno tenga o quiera llegar, sino que depende también de un montón de factores que a veces se dan, a veces llega su tiempo pero obviamente que uno siempre apunta a seguir creciendo”, confesó.

Por último, vale destacar que la concordiense estará presente en la próxima fecha de Rally Argentino, que será del 2 al 4 de agosto con epicentro en Potrero de los Funes, provincia de San Luis. Será la siguiente oportunidad para volver a la senda del triunfo.

Producción: Matías Russo.