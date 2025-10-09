Nacho Russo viajará por su cuenta a Rosario para estar con Tigre

El hijo de Miguel Russo decidió que viajará solo este viernes para unirse al plantel de Tigre y estar a disposición en el partido de la tarde ante Newell's.

En una muestra de compromiso y amor por el fútbol, el ex-Patronato Ignacio Russo tomó la decisión de viajar solo este viernes por la mañana a Rosario para sumarse al plantel de Tigre y estar a disposición del cuerpo técnico en el partido frente a Newell’s.

Tras el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, el delantero del Matador había quedado inicialmente fuera de la convocatoria por decisión del entrenador Diego Dabove, quien buscó priorizar el bienestar emocional del jugador. Sin embargo, fue el propio Ignacio quien se comunicó con el técnico para manifestarle su deseo de estar presente.

El gen Russo

“Quiero estar con el grupo y honrar la memoria de mi papá haciendo lo que más amamos: estar cerca de una cancha”, le dijo el delantero a Dabove, en una conversación cargada de emoción.

El gesto de Russo no solo refleja su fortaleza personal en un momento de profundo dolor, sino también su profesionalismo y amor por el fútbol, pasión que compartía con su padre, una figura emblemática del deporte argentino.

El plantel de Tigre ya se encuentra en Rosario para el duelo de esta tarde ante Newell's, pero Ignacio se sumará por su cuenta en las horas previas al encuentro. Estará disponible para integrar la convocatoria si el cuerpo técnico así lo considera.

Será, sin dudas, un partido especial. No solo por lo que representa volver a la ciudad donde creció, sino por lo que significará pisar el césped con el recuerdo de Miguel en el corazón.