Esos momentos difíciles se habían acentuado desde varios contratiempos. Por ejemplo, el dolor por la muerte de Stephan (uno de sus cinco hijos, tenía 46 años y dirigía a los juveniles del Bayern). Y un largo proceso judicial por un pago irregular durante su gestión al frente del comité organizador del Mundial 2006, algo que finalmente la FIFA desestimó y archivó.

Historia

Si el Olimpo de este deporte incluye a aquellos que deslumbraron desde el medio de la cancha hacia adelante (Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Messi) a nivel de defensores no hubo (hasta hoy) ninguno comparable a Franz Beckenbauer. No hay estadística, recopilación o síntesis histórica en el fútbol que no incluya al Kaiser en su equipo ideal.

Fue un baluarte de la selección de Alemania que se erigió en potencia durante las décadas del 60 y 70: subcampeón en Inglaterra 66 (tras el polémico 2-4 contra los locales en la final), llegaron a la medalla de bronce en México 70, después de ser eliminados por Italia en uno de los más grandes partidos de todos los tiempos. Pero el Mundial 74, justamente en su tierra, coronó a aquella selección alemana que tenía a Beckenbauer como estrella y se basaba en nombres históricos: Sepp Maier en el arco, Vogts, Breitner, la descomunal potencia goleadora de Müller. Y remontaron en la final para el 2-1 contra la Holanda de Cruyff, indiscutida favorita y dueña del “fútbol total”, un equipo revolucionario y que también ha quedado patentado entre los más grandes de siempre.

En la misma campaña, conquistaron la Copa Europea del 72 en Bélgica y fueron subcampeones del 76, en Yugoslavia.

Franz Beckenbauer.jpeg Murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial.

Al mismo tiempo, Beckenbauer fue el símbolo del Bayern Munich, que dominó las competiciones europeas durante varias temporadas y también se llevó la Intercontinental del 76, cuando finalmente le prestó atención (la había obviado en los años anteriores).

Su ciclo como técnico al frente de Alemania fue igualmente exitoso y muy vinculado a nuestro fútbol: subcampeón en México 86 ante la Argentina de Diego (3-2 en la inolvidable final) y el título en Italia 90, después de que Alemania ganara 1-0 con el polémico penal convertido por Andreas Brehme.

Franz Beckenbauer 1 .jpeg Murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial.

De este modo, Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre en la historia del fútbol en celebrar un título mundial como jugador y como DT. El anterior había sido el brasileño Mario Lobo Zagallo (campeón como jugador del 58 y 62, como DT en el 70, con Pelé como emblema). Y Didier Deschamps se ha convertido en el tercero de este exclusivo “club”: integró la Francia campeona por primera vez en el 98 y la dirigió para el título en Rusia 2018.