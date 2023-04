MMA: Alan Rollero, un artista de la sumisión.

De regreso a casa, Rollero habló con Ovación. “Estoy muy feliz. En Perú y en otros lados me pusieron el Sometedor porque yo a todas mis peleas las vengo ganando por sumisión y todas en el primer round. De todos modos mi apodo es el Callejero, pero el Sometedor va igual”, sostuvo y luego se metió de lleno en el combate: “La verdad que aún no caigo, pesó todo tan rápido que aún no caigo. Estoy muy feliz y entrenándome mas duro que nunca para lo que se viene. Ya estuve en el gimnasio y estuve con todos los pibes. Todos están más motivados que nunca. Viajamos a Perú y salió todo como tenía que salir. Hicimos la estrategia que los profes me dijeron y por suerte pudimos traer el triunfo para Argentina”.

En la previa se sabía que Jonathan Cieza era mejor que el entrerriano. Sin embargo con un gran plan de combate, Rollero tiró el favoritismo a la basura y lo aplastó. “Le hicimos caso a la estrategia. Ellos decían que eran mejores en la lucha, pero yo vengo entrenando desde muy chico con Renzo Olivo y Eduardo Vieyra. Entrenamos mucho, pero mucho nuestra parte de lucha y más para esta pelea a la que la preparamos más duro que nunca. Dejamos todo de lado y me metí de lleno en la pelea ya que era mi debut internacional y era el momento para que pueda mostrar mi nivel en otro lado. Por suerte salió todo bien. Fui, coqué los guantes y desarrollé la estrategia de mis profes. Gané en 26 segundos y la verdad es que no sabía que hacer y que decir. Fue todo muy rápido En mi mente el día no llegaba nunca y cuando pasó eso no sabía que hacer”.

Luego de ser monarca nacional, Rollero firmó un contrato en Brasil donde estuvo por espacio de dos meses afinando detalles para llegar óptimo a Lima. “Firmé contrato hasta el 2025 con ellos y ello0s son los que me consiguen las peleas. Fuimos con el apoyo de ellos y de mi profe Renzo Olivo a quién levo siempre porque cuando estoy adentro es al único que escucho. Fui con otros profes, pero no los escucho. Renzo me habla lo justo y necesario para que haga lo correcto. Somos un equipo”.

Ganó en Lima y se viene cosas grandes ahora. “Me tiraron una para ir a Ecuador el 18 de mayo. Todavía debo hablar con mi mánager para ver si es eso o hay algo mejor. Estoy bajo la tutela de ellos y ellos me hicieron cumplir el sueño de ir a Brasil, conocer la Escuela de Minotauro con peleadores de UFC y demás. Mi sueño es llegar al UFC, pero primero quiero demostrar todo mi nivel en las grandes ligas para llegar ahí en el momento correcto. No quiero apurar el camino”, señaló y agregó: “Siento que no quiero apurar las cosas. Quiero ir por el camino lento. Tengo 25 años y todavía quiero seguir demostrando mi nivel para llegar a UFC en el momento justo. Cuando me vean que estoy listo mis managers me van a mandar y ahí sí voy a reventar todo”.