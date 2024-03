Ministerio lo dio vuelta en la última jugada del partido

Fue un encuentro de mucho ida y vuelta. Los dos equipos, con sus respectivas armas, propusieron su juego dentro del verde césped del MOP. El conjunto paceño intentó jugar de contragolpe, con pelotazos a los costados de la defensa de Ministerio que, por su parte, prefirió salir con pelota dominada desde el fondo para hacer más ancha la cancha y cansar a su rival.

Ministerio- Islas Malvinas 2.jpg Ministerio derrotó 2 a 1 a Islas Malvinas de La Paz. UNOER/ Mateo Oviedo

Primer tiempo

Primeros minutos intensos de Ministerio. Estuvo cerca de convertir en dos oportunidades. Y en ambas participaron los delanteros Aguilar y Müller. La primera fue una asociación entre ambos que no terminó bien. En la segunda, centro de uno y cabezazo del otro. Sin embargo, Islas también mostró lo suyo. Los de La Paz intentaron sorprender en más de una ocasión con disparos desde larga distancia. Inclusive en una, estuvieron cerca de convertir tras un disparo sorpresivo de Gonzalo Benítez que se fue por encima del travesaño.

El primer grito fue del Tricolor. Gran asistencia de Benítez a la carrera en soledad de Bruno Ramírez que se metió al área y definió al primer palo del arquero. Festejó Islas que con ese cachetazo se animó a jugar más en suelo paranaense.

Ministerio encontró la igualdad tras una sonsa mano del cuatro en el borde del área. El árbitro principal la vio y cobró la pena máxima. Braka Aguilar cambió penal por gol y le devolvió la tranquilidad a los de Paraná.

Ministerio gritó el gol junto a Aguilar

Ministerio- Islas Malvinas .jpg Braka Aguilar gritó con euforia el gol convertido. UNOER/ Mateo Oviedo

El MOP volvió a ser el de los primeros pasajes del encuentro. Se encontró con la pelota y empezó a asociarse en el medio de la cancha. A raíz del empate el encuentro se trabó en el centro del campo. Un par de murras propias de la impronta del fútbol argentino se hicieron presentes. Algún par de tarjetas amarillas para ambos lados y a seguir con el juego.

El Verde tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja. Gran jugada colectiva entre Garay, Müller y Aguilar que termina con este último rematando cruzado. La pelota se estrelló en el palo y en el rebote, Romero no pudo conectarla con claridad. La última de la primera etapa la tuvo el conjunto de La Paz. Nuevamente asistencia del 10, esta vez para Benjamín Ojeda que no pudo antes la humanidad de Leandro Fernández que dio rebote y terminó tirándola a las nubes Jeremías Pérez.

Segundo tiempo

En los primeros minutos se midieron. Repartida la pelota para ambos equipos y pocas situaciones de gol. Ministerio estuvo al borde de adelantarse en el marcador tras una excelente jugada de Müller. El delantero del MOP se sacó de encima a tres defensores del conjunto paceño para ingresar al área. Una vez dentro, se perfiló para su derecha y abrió el pie pero la pelota se fue besando el palo.

Braka Aguilar tuvo una a 10 del final. Recuperó alto Ministerio y el goleador definió fuerte para la respuesta, en dos ocasiones, de Sandro Nuñez. Nuevamente Aguilar tuvo la posibilidad de convertir su doblete en la tarde. Gran habilitación de Garay para el 9 que definió de primera ante el achique rápido del 1 visitante que le ahogó el gol.

Islas se aproximó a base de pelotazos que finalizaban en córner a su favor. Esa fue la fórmula que le resultó en suelo paranaense porque estuvo cerca de convertir en varias ocasiones.

Se jugaron seis minutos más en el Juan Carlos Mosqueda y la primera situación dentro del adicionado fue para Ministerio que no perdonó. La pelota le quedó a Aguilar en el borde del área grande y no dudó un segundo en sacar su latigazo. Fuerte y cruzado, inatajable para el 1 que se estiró y no llegó. Islas no se achicó y estuvo cerca de la igualdad del partido en la última jugada pero Ramírez no definió de la mejor manera.

Otros resultados

San José igualó 1 a 1 ante Gualeguay Central; Atlético Colonia Elía cayó 4 a 1 ante Central Entrerriano de Gualeguaychú; Deportivo Peñarol de Basavilbaso empató 1 a 1 con Atlético Diamantino; Fue 0 a 0 entre Oro Verde y Peñarol; Independiente de Villa del Rosario venció 3 a 0 a Caballú, en La Paz. Al cierre de esta edición, Gimnasia (CdU) jugaba con Juventud Urdinarrain y Victoria de Concordia recibía a Deportivo Urdinarrain. Se define el domingo 31.