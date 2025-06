MiniBásquet: chicos, pelotas y sonrisas en un encuentro en Paraná

El acto central tuvo lugar en el Club Atlético Echagüe, donde se vivió un emotivo homenaje y bienvenida a las delegaciones. A partir de allí, la ciudad se transformó en un gran escenario de minibásquet, con partidos simultáneos, actividades lúdicas y momentos de encuentro que reflejan el espíritu del evento.

Los clubes invitados varían por sede y día. Por ejemplo, en Echagüe participan Centenario (Gálvez), Almagro (Esperanza), Regatas Santa Fe y otros, mientras que en Quique Club se destacan San Martín, Unión de Crespo y escuelas municipales. Paracao también es sede activa, con equipos como Urquiza (Santa Elena) y San Benito.

En Paraná Rowing Club, tanto en su rama femenina como masculina, se reciben a instituciones como Libertad de Sunchales, Instituto de Córdoba y Estudiantes.

Por su parte, Ciclista, Talleres, Recreativo, Patronato, Olimpia, Atlético Neuquén y Sionista también suman color y diversidad al cronograma, con delegaciones que viajaron desde lugares como Rosario del Tala, Maciá, María Grande y Santa Fe.

Lo que hace especial a este Encuentro no es sólo la cantidad de partidos o el talento deportivo, sino la calidez del ambiente: niños y niñas que disfrutan del básquet sin presión de competencia, haciendo nuevos amigos y compartiendo momentos que quedarán para siempre en su memoria.

Este fin de semana en Paraná no solo se juega al básquet. Se celebra la infancia, la amistad, y el poder del deporte como herramienta de inclusión y aprendizaje. El minibásquet tiene su fiesta, y Paraná es su mejor anfitriona.

Sin lugar a dudas el minibásquet es la puerta de entrada al mundo del deporte para miles de chicos y chicas. Se trata de una categoría formativa, pensada para niños y niñas de entre 5 y 12 años, en la que el resultado del partido es lo de menos: lo importante es aprender, divertirse y compartir.

A diferencia del básquet competitivo, en el minibásquet no se lleva tanteador oficial. No hay campeones ni trofeos individuales. Porque el objetivo no es ganar, sino jugar y crecer en equipo. Se busca formar personas antes que deportistas, enseñando valores como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la empatía y la disciplina. Y es la idea de esta actividad que tiene lugar en muchas canchas de la capital entrerriana.

Este enfoque pedagógico y lúdico convierte cada encuentro en una oportunidad única para descubrir habilidades, superar miedos, hacer nuevos amigos y aprender a convivir con otros. En ese sentido, el minibásquet es una verdadera herramienta de inclusión social, ya que promueve el desarrollo integral de los chicos sin importar su nivel técnico.

Además, es una forma de fortalecer los vínculos entre clubes, familias, barrios y comunidades. Los encuentros y festivales, como el que se vive en Paraná, permiten que cientos de familias se movilicen, compartan experiencias y celebren juntos una infancia activa y saludable.

El minibásquet es el primer paso de muchos en el camino del deporte, pero también puede ser el único. Y está bien que así sea. Porque su esencia no está en formar futuros campeones, sino en sembrar valores para toda la vida.

El cierre este domingo

De esta manera, se encuentra desarrollando la competencia para los más chicos del deporte y con la idea clara de cosechar amigos en el deporte. Hoy tendrán su cierre oficial luego de jugar durante todo el fin de semana largo y con los primeros juegos desde el jueves por la tarde.