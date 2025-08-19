En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana.

Once Caldas derrotó 3 a 1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El globo tuvo tres expulsados.

Once Caldas venció 3-1 a Huracán este martes en el estadio Tomás A. Ducó, por octavos de final de la Copa Sudamericana. Los goles del equipo colombiano fueron de Dayro Moreno, por duplicado, y Michael Barrios, mientras que Matko Miljevic anotó para el Globo. El triunfo se definió tras una segunda mitad con expulsiones y mucha intensidad.

Huracán y Once Caldas ofrecieron un duelo vibrante en Parque Patricios. El Globo comenzó adelantándose con un penal transformado por Matko Miljevic a los 38 minutos del primer tiempo, luego de una gran acción de Juan Francisco Bisanz. Sin embargo, la alegría local duró poco: Dayro Moreno puso el empate para los colombianos al minuto siguiente.

El encuentro se volvió intenso y físico, con varias amonestaciones y la primera expulsión de Juan Francisco Bisanz a los 44 minutos del primer tiempo, dejando a Huracán con diez hombres. En la segunda mitad, Michael Barrios puso a Once Caldas en ventaja a los 19 minutos, y luego Dayro Moreno selló la victoria con el 3-1 final a los 42 minutos.

Huracán intentó reaccionar con cambios ofensivos y córners constantes, pero las expulsiones de César Ibáñez, Matko Miljevic y otros jugadores locales complicaron la remontada. El equipo colombiano, a pesar de perder a Mateo Zuleta con roja directa, mantuvo la calma y la intensidad, imponiendo su juego en un partido que quedará en la memoria por su intensidad y dramatismo.