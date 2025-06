Miguel Russo fue presentado en Boca Juniors

Los objetivos que se planteará en su tercera etapa en Boca Juniors

Luego, se refirió a los objetivos que tendrá en el trabajo con el equipo. "Sé que tenemos que trabajar mucho, hay que competir y es una competencia alta a la que estamos abocados, a planificar lo mejor posible. Cuando hablo de competir es que necesitamos competir, estar a la altura del club, lo que significa su gente, sus cosas, es la idea, competir normal y formalmente a un nivel muy alto", resaltó.

Por otro lado, destacó que esta nueva oportunidad llega "en un momento en el que estoy feliz de lo que hago". "Si esto no me da felicidad, no lo hago. Lo que a muchos les parece algo que te vuelve loco, para mí pasa a ser normal en la vida que tengo y en lo que es el fútbol y conociendo este club".

Miguel Russo habló sobre su salida de San Lorenzo

El entrenador hizo mención a los rumores sobre el momento en el que comenzó a negociar con Boca y si ocurrieron mientras se desempeñaba en el cargo en San Lorenzo. "La gente de fútbol siempre respeta los tiempos. Se han dicho muchas tonterías. Muchos presidentes que han sido futbolistas saben manejarse y distinto a los que no fueron futbolistas", explicó. "Hemos cumplido los pasos, siempre hablamos, no es que yo me haya ido de Boca, cortamos diálogo. Siempre hablamos de fútbol", agregó sobre su relación con Riquelme.

"Cuando me va bien, siempre Román me llamaba, no es que ahora hablamos, mantuvimos una relación propia de gente de fútbol muy cerrada, como con Belloso... Que tienen los mismos códigos que tengo yo, se dijeron muchas cosas, la mayoría no son verdades, yo estaba o que él jugara finales, yo jugara finales y punto".

Luego, aclaró: "Boca aparece cuando yo quedo eliminado (del Apertura con San Lorenzo) y no antes. Esas son cosas de los códigos del fútbol, que es la manera. Dios sabe por qué sucedió, bienvenido sea y siempre busco lo mejor".