Messi firmó un hattrick y llegó a los 102 goles

Sin embargo, a los 33′ volvió a frotar la lámpara. Esta vez de zurda, con un toque sutil, puso el 3-0 parcial y rompió la barrera de los 100. Además, alcanzó los 802 en su carrera. Impactante. Luego, para el 4-0, asistió a Enzo Fernández con un toque hacia atrás.Y a los 37, picó al vacío ante un pase delicioso de Lo Celso y resolvió con un toque suave para firmar su tercer grito.

Argentina 3 vs Curazao 0 - Amistoso en Santiago del Estero

El 1 de marzo de 2006 anotó su primer festejo en la derrota por 3-2 ante Croacia por un amistoso internacional. A pesar de la frustración, tendría tiempo para su revancha en los 174 partidos disputados con esta camiseta, que lo llevaron a ser el jugador con más presencias superando a un viejo compañero como Javier Mascherano. Esto le permitió ser el máximo artillero de la Selección en 2016, tras dejar atrás a Gabriel Omar Batistuta (54). Diego Maradona (34), Hernán Crespo (35) y Sergio Agüero (41) fueron los otros futbolistas que debió superar Leo para llegar a lo alto del escalafón.

Sin embargo, el Bati se volvería a cruzar en su camino. Los 7 goles anotados en la cita mundialista le alcanzaron para superarlo como el argentino más anotador en Copas del Mundo. En total, llegó a 13 con 10 ejecuciones de zurda y las restantes con la pierna derecha, la menos hábil. No fue casualidad el año elegido para superar esta marca, ya que fue el año más goleador de la Pulga desde su estreno con la Celeste y Blanca el 16 de agosto de 2005 ante Hungría, un amistoso en el que se marchó expulsado a los 45 segundos de su ingreso. Fue el único año en que no metería goles con el equipo, según surge de un análisis pormenorizado de la compañía de análisis deportivo, Opta.

Argentina 5 vs Curazao 0 - Amistoso en Santiago del Estero

La distribución de sus celebraciones con la Argentina inicia en 2006 con 2 dianas en 7 partidos. Sus picos máximos fueron logrados en 2022 con 18 anotados en 14 juegos, mientras que convirtió 12 en 9 duelos de 2012 y gritó 9 veces en 16 ocasiones de 2021. Lionel Scaloni y Alejandro Sabella fueron los entrenadores de esos ciclos en la delegación, justamente los dos directores técnicos que exprimieron su mejor versión. Entre ambos, registró 58 conversiones. En la lista negativa, figuran José Néstor Pekerman (2), Diego Maradona (3) y Edgardo Bauza, pero este último con un grado de eficacia muy distinto a los restantes con 3 goles en 4 jornadas.

Dentro de sus víctimas predilectas se encuentran Bolivia (8), Ecuador y Uruguay (6), mientras más abajo están Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Estonia (5), aunque la última citada posee la particularidad de que todos los tantos sucedieron en un amistoso disputado en junio pasado, luego del título ganado en la Finalissima ante Italia. Panamá también ingresó en este selecto grupo, debido a que Messi ya celebró en 4 ocasiones frente a este contrincante. El arquero del Altiplano, Carlos Lampe, es el guardameta que más lo padeció con 6 conquistas. En distinto sentido, se salvaron del poder de fuego del campeón del mundo Bélgica, Grecia, Costa Rica, Suecia y Japón, entre otras selecciones.

La lista de los máximos goleadores históricas de la Selección

Uno de los datos interesantes arrojados por el informe es que solamente Ángel Di María se sostiene dentro de la lista de jugadores con más asistencias al capitán. Gonzalo Higuaín es el líder de esta nómina con 7 pases gol. Antes de este cruce, Agüero, Carlos Tevez y Fideo le seguían con 6 y Ezequiel Lavezzi cierra el quinteto con 5 junto a Giovani Lo Celso, que esta noche ya le regaló dos.