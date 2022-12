Mbappé reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la final

“Hablé con Messi después del partido, lo felicité. Era importante para él, para mí también, pero perdí y hay que mostrar madurez para felicitar", manifestó Mbappé, quien luego se refirió a las polémicas celebraciones encontra de su persona en la caravana que aglomeró a más de cuatro millones de personas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: "¿Los festejos? No es mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales"

Galtier contó como está la relación entre Messi y Mbappé

Consultado en rueda de prensa, en la previa del duelo de mañana contra Racing de Estrasburgo, el DT afirmó que espera contar con la Pulga Messi "2 o 3 de enero", tras pasar Año Nuevo en Rosario. De esta forma se perderá tres partidos con su equipo, dos por Ligue 1 y uno por Copa de Francia, y volvería a jugar el 11 de enero contra el Angers, por la fecha 18.

Luego se refirió a cómo se encuentra la relación entre Messi y Mbappé, tras haber sido rivales en la espectacular final de la Copa del Mundo. "Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa", destacó Galtier.