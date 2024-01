Máximo Andino tuvo su mejor bautismo en La Paz

Andino encaró este desafío con las mejores expectativas, pero no proyectó ni imagino el feliz desenlace. “Fui a sumar una experiencia más y ver qué salía”, confesó el adolescente. “Obviamente que iba a dar lo mejor de mí, pero sinceramente no esperé que iba a finalizar en el primer lugar”, añadió, en diálogo con Ovación.

Máximo resaltó la euforia de la comunidad del norte entrerriano en la clásica cita de inicios de año. “El aliento del público es increíble por la forma en que se vive este tipo de competencia, que es una locura. La gente te alienta, te respalda durante todo el recorrido, te acercan un vaso con agua o un plato de comida. Se vive de una manera impresionante”, describió, sorprendido por el calor y el color que se vive en las calles paceñas.

Para afrontar la primera competencia del año contó con el respaldo de Tomás Clivio. Su coterráneo es uno de los referentes de la especialidad. “Tomy me prestó un traje de neoprene para la competencia de natación, Salí cuarto del agua”, remarcó el gurí, que este año finalizará el cursado del colegio Secundario.

“En la parte de ciclismo enganché un buen pelotón que me sirvió para la parte final. En la carrera bajé 35 segundos, y en los metros finales tuve la oportunidad de pasar a liderar la competencia. A partir de ahí logré continuar con mi ritmo de carrera. Gracias a Dios se dio la victoria. Quedé con el primer puesto en la general y en mi categoría. Es una locura lo que estoy viviendo como deportista”, chapeó Andino.

El oriundo de Victoria desarrolla competencias de triatlón como parte del entrenamiento para las pruebas de semifondo en pista. Asimismo en el último año comenzó a frecuentar más desafíos de estas características. “En 2023 me enfoqué más en el triatlón. Para competir en La Paz tuve que ajustar más en la parte de natación y ciclismo. Esos ajustes que me llevaron a crecer mucho como atleta y que en las competencias se ven reflejados los resultados”, subrayó.

El triunfo en la competencia más apasionante de América, como describen los organizadores del Triatlón de La Paz, le da a Andino un impulso gigante para encarar el futuro. Claro que ahora la preocupación pasa por la cuestión económica. En este punto está en la búsqueda de un respaldo económico que le permita afrontar los siguientes desafíos que tiene agendado.

“La victoria en La Paz ayuda en la parte motivacional y emocional, pero económicamente estoy precisando una ayuda para cubrir gastos de traslados, viajes, inscripción de las competencias, repuestos de bicicletas, etcétera”, enumeró. “Está muy difícil la situación económica y al día de hoy la sigo peleando. Pero es ver hasta donde puedo llegar y en que momento podría recibir un respaldo”, señaló Máximo, quien tuvo el acompañamiento estatal hasta fines de 2023.

“Hasta el año pasado recibí una beca de la Secretaría de Deportes de la Provincia y otra beca de la Municipalidad de Victoria, pero se cortó hace dos meses. Estamos averiguando si podemos renovar este año, que en principio habría muchas posibilidades. Por el momento la mayoría de los gastos lo cubrimos con recursos de la familia. Nos estamos rebuscando para afrontar los gastos y más en estos tiempos donde tengo mucha competencia y estaría precisando una ayuda”, agregó Andino, quien en agenda tiene varios compromisos.

“La intención es competir en el circuito Entrerriano de Triatlón, o por lo menos en algunas fechas del calendario nacional para poder clasificar a la gran final del triatlón, que no se confirmó fecha ni sede. Más adelante tengo pensando correr 3.000 metros con obstáculos. Estoy tratando de conseguir unas vallas o armar con lo que sea. Otros objetivos que tengo para este año es el Nacional Sub 20, que se disputaría en el segundo semestre del año, y el Sudamericano Sub 20 y el Mundial Sub 20, que se desarrollarán en Perú”, apuntó.

Para las competencias de atletismo Máximo tiene una nueva meta: pasar de los 3.000 metros llanos a la misma distancia, pero con obstáculos. “Tengo que conseguir unas vallas porque es algo totalmente nuevo. Paso a una nueva categoría y me gusta lo que es obstáculos porque es un desafío lindo para poder entrenar y ver hasta donde llego. Si observo que me va bien, bienvenido sea, para ver hasta dónde puedo llegar”, remarcó.

Los nuevos desafíos le permiten a Máximo buscar superarse constantemente. “Son objetivos que me permiten mantenerme activo y entretenido. Es algo que me sirve. Constantemente estoy poniéndome nuevos objetivos”, concluyó.