Maximiliano Banega: "Queremos que la Liga nos quede chica"

“Al grupo lo veo más que con ganas y eso es bueno porque se ha hecho una sana costumbre para la institución llegar a instancias definitorias. Los chicos se merecen estar en lugar donde están por el laburo que vienen haciendo y por la capacidad que tiene cada uno. Ojalá lo podamos coronar el domingo”, aspiró Maximiliano Banega, DT de Atlético Neuquén, en diálogo con La Mañana de La Red.

El primer paso al presente exitoso de Atlético Neuquén

Atlético Neuquén ingresó a la galería de campeones el 25 de octubre de 2014 al coronarse del Torneo Oficial de dicha temporada. Ese título cristalizó, por un lado, un viejo anhelo para la entidad.

“El primer título era algo impensado para nosotros”, se sinceró Banega, que integró el plantel del Pingüi que levantó el trofeo. Luego recordó una anécdota de la intimidad del equipo que ingresó en la historia de la institución. “En ese entonces Seba Arbitelli realizó un posteo en las redes sociales donde decía que después de ese campeonato iban a llegar mucho más. Fue más una expresión de deseo que otra cosa. Observar que estamos en la búsqueda del quinto título nos genera una alegría enorme”, relató.

La llegada de títulos alimentó el hambre de gloria en Atlético Neuquén. Los futbolistas con mayor recorrido le transmiten a los pibes de la cantera el hambre de gloria y la necesidad de crecer constantemente. “Siempre hay que ir por más”, afirmó Banega.

“En la semana hablamos con los chicos y dejamos en claro que siempre hay que ir por un poquito más y tratar de lograr que la Liga nos quede chica. Queremos que este grupo de jugadores empuje a la institución a ir por un poquito más. Además algo está sucediendo en el club. En este momento Atlético Neuquén pasó a ser uno uno de esos equipos como lo fue en su momento Belgrano, Atlético Paraná, o lo mismo a Patronato. Neuquén se subió ahí al lote de equipos fuertes de la ciudad. Eso empuja y nos impulsa a ir por más. El sentido de pertenencia no es únicamente por ser el club del barrio y el club de los amigos, sino también por luchar siempre por cosas importantes”, detalló.

Atletico Neuquén.jpg El equipo dirigido por Maximiliano Banega va por su quinta corona. Gentileza LIsandro Milocco

El plantel de Primera División de Neuquén está conformado por un grupo de 25 futbolistas. La mayoría de los integrantes de la estructura registran pasado en el semillero Pingüino. “Solamente hay tres jugadores que no son de inferiores. Uno de ello es Pelo Lorenzón, que si bien no es formado en el club, también sus primeras armas las hizo en el club, Giovanni (Ceballos), que estaba jugando con la 23 y que ahora es titular en la zaga central, y Marcos Rosano, que si bien no es del club, lleva más de 7 años jugando en el club y es como si fuese formado en la institución”, desmenuzó.

Este dato le aporta un valor agregado al recorrido que está desarrollando la entidad. “Es lindo verlo plasmado en el campo de juego porque se empezó a hacer una institución desde la parte formativa de un tiempo a esta parte y coincide con lo que pasó en 2014. En ese entonces se empezó a hacer una reformulación en el trabajo en inferiores. A partir de ahí comenzaron a verse los logros. Sin duda que para mí, para los dirigentes, para los entrenadores que han pasado en el club, es una señal de orgullo porque muchos de esos chicos no llegaban a tener 10 cuando cuando el club conquistó el primer título. Verlos en el plantel realizando sus primeras armas y siendo parte esencial del equipo nos llena de Orgullo”, resaltó.

La final que el Pingüi disputará ante Atlético Paraná

Por lo realizado en la fase regular Atlético Neuquén es quien luce el cartel de candidato al título. Sin embargo no subestima a Atlético Paraná. El Gato reforzó la confianza al dar el gran golpe en semifinales tras dejar en el camino a Patronato, el último campeón. “Parece una frase hecha, pero finales son finales. Nosotros hicimos un mejor torneo. Sin embargo Atlético Paraná adquirió un envión anímico muy importante por haber ganado un partido complicado ante Patronato en el estadio Grella. Esto tal vez le aporte un plus a ellos. Pero serán 90 minutos, y casi que no importa quién llega mejor, sino que va a prevalecer el que haga mejor las cosas”, presagió.

En la fase regular Atlético Neuquén superó con claridad en el juego a Atlético Paraná. Esto quedará en el libro de anécdotas. En consecuencia, el Pingüi deberá reiterar lo realizado en el certamen para ubicar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Maximiliano Banega formó parte de la estructura que conquistó las cuatro estrella del Pingüi. Festejó como jugador y como ayudante de campo. La misión será ingresar en la lista de entrenadores campeones de la institución. “Sería seguir quedando en la historia del club que tanto amo”, sintetizó.