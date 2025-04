Maxibásquet femenino: invitan a participar en un torneo homenaje en General Ramírez

3.jpg

Reconocimiento dentro del mundo del maxibásquet

En este marco, comentó: “Chuni fue una referente del maxibásquet femenino en nuestra ciudad y por eso pensamos que es un justo reconocimiento. Este encuentro también tiene la función de visibilizar a las jugadoras del maxibásquet femenino, que pertenecemos a la Asociación de Maxibásquet Femenino del Oeste, que todavía seguimos jugando y participando con equipos de Paraná en el torneo, además de ser parte de los equipos entrerrianos que juegan a nivel regional y nacional. Y a través de hacernos presentes, queremos que nos den un lugar para seguir entrenando y la necesidad de conseguir un entrenador”.

Poniendo en evidencia el rol social que tiene el deporte, mencionó cómo comenzó su amistad con la homenajeada: “A Chuni la conocí porque en su momento a los 17 años. Mis compañeras de básquet terminaron la secundaria y todas se fueron a estudiar, pero yo no podía por mi situación económica. Entonces mi refugio era el básquet. A esa edad me presenté con las chicas de la categoría maxi y me aceptaron, y ella fue mi protectora desde el día uno, así que le agradezco tanto el seguir en este deporte. Por eso fui la que empezó con esta organización del encuentro, porque se lo súper merece. Será siempre mi referente de acá a la china mi Chuni querida, además de formar con ella una gran amistad”.

El valor del deporte y la amistad

Por otra parte, María destacó la importancia de poder continuar con las prácticas, y contó: “Nosotras siempre jugamos representando al municipio de General Ramírez, y queremos volver a tener nuestro lugar y generar un espacio para las mujeres que quieren seguir practicando básquet. Estaría bueno que otros clubes de nuestra localidad comiencen a generar espacios para la práctica de otros deportes que no sea solamente el fútbol”.

“En mi caso, juego al básquet desde los 5 años. Lo hice en varios clubes de Paraná, siempre adaptándome a mis compromisos personales y el tema de viajar a cumplir con las responsabilidades que había hecho con él básquet. Fue una hermosa experiencia, que antes era super difícil económicamente. Me iba a dedo y volvía en colectivo a los 17 años. Ahora por suerte no es tan difícil, pero antes era realmente un sacrificio tremendo”, comentó sobre su experiencia personal con el deporte.

¿Cómo anotarse?

Sobre el torneo que se disputará el primer domingo de mayo, subrayó que están invitadas a participar jugadoras de maxibásquet femenino de Paraná, Crespo, Ramírez y de otras ciudades. “Las instalaciones del polideportivo son geniales, excepto el piso de parquet, tenemos todo. Los equipos lo saben y las jugadoras que quieran venir también. Hay una categoría libre de jugadoras de más 30 años y categoría de más de 50, que es en la que estaba jugando Chuni. A esto lo organizamos con el respaldo y consentimiento de sus hijas y su pareja”, concluyó.

El costo de las inscripciones por jugadora es de 10.000 pesos. Para anotarse o recibir más información, se puede escribir al Wsp 3434660287 (María) o 3436230663.