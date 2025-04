Matías Russo probó en Europa y es inminente su regreso

Hoy el futuro inmediato parece posicionarlo nuevamente en una categoría de Europa y mostró su satisfacción. “Estoy muy contento por cómo se vienen dando las cosas, estoy trabajando muy duro para no dejar pasar nada, va a ser un gran año y se vienen cosas muy buenas”, le dijo a Ovación.

Las pruebas las estuvo realizando en diferentes escenarios italianos a bordo de un Porsche 992 de 650 caballos de potencia del equipo SP Racing. “Hace 15 días probé en el circuito de Cremona, Italia, fueron mis dos primeros días de contacto con el auto, me fue súper bien. Se trabajó mucho en estas semanas programando la prueba para este lunes que pasó, que fue en el circuito de Misano”, comentó.

Luego de nueve años el piloto entrerriano volvió a sentir la sensibilidad de manejar un verdadero pura sangre de última tecnología y destacó haber acumulado kilómetros para llegar de la mejor manera. “Hice 250 kilómetros aproximadamente, trabajamos mucho con el set up del auto, ya que para este año cambiaron algunas cosas en la estructura del neumático Pirelli y hay que interpretar cuál es el mejor set up”, contó.

Y agregó: “Los tiempos fueron muy buenos, fui la referencia desde el comienzo del día con pista húmeda hasta el final de las pruebas. Me sentí muy cómodo con el auto y en cada salida a pista interpreto más cosas, de hecho, mi mejor vuelta fue la última del día con un neumático usado”.

A sus 39 años, el ex bicampeón de TC 850 destaca que la experiencia de haber competido en este tipo de autos y conocer los circuitos lo posicionan en un escenario auspicioso para su regreso a las pistas. “Esta semana se terminan de definir algunas cosas del equipo con los sponsors y van a dar el anuncio oficial, del campeonato y con quién voy a correr”, manifestó de manera esperanzadora el piloto de Paraná.

Consultado de cómo llegó la posibilidad de volver a Europa, dijo: “Surgió en enero, cuando empezamos a hablar con el equipo, pero la realidad es que hace mucho que me vengo preparando, físicamente estoy espectacular. Me toma en mi mejor momento porque lo estaba esperando, por ahí las cosas no se daban pero surgió la posibilidad y acá estoy”.

“Esto también no habría podido ser posible gracias al excelente resultado que tuvo en los dos primeros días en Cremona y el lunes pasado en Misano. Eso de venir, pisar fuerte es importante porque te valoran y es la llave para entrar. La realidad es que si no sos rápido no te dan ninguna posibilidad”, destacó el argentino y haciendo una comparación con otros pilotos argentinos, la receta sigue siendo la misma para un sudamericano que va a probar suerte al viejo continente, en cada prueba se debe ser infalible y sorprender al resto para ser considerado.

La persistencia de Matías Russo

“La verdad es que nunca había cerrado esta puerta, siempre insistí para poder volver, tampoco dejé de entrenarme, de hacer karting, de estar a la espera que surga algo como esta prueba que finalmente se dio”, precisó el piloto que tuvo sus inicios en el TC 850 y luego se proyectó a diferentes categorías nacionales, como la Fórmula 3 Sudamericana, Fórmula Súper Renault, TC Pista, TC 2000 y Top Race, mientras que en el plano internacional estuvo en la FIA GT, European Le Mans Series, Campeonato Italiano de Gran Turismo y se dio el gusto de intervenir en las 24 Horas de Le Mans.

Por estos días Russo está regreso al país, donde intensificará su preparación no solo física sino de karting para estar a la espera del anuncio por parte del equipo. “Acá ya se terminaron las pruebas, ya no hay actividad me vuelvo dos semanas a Paraná”, cerró el piloto que en dos ocasiones se dio el gusto de probar la Ferrari de Fórmula 1, que en 2004 manejó y salió campeón Michael Schumacher.

Gran parte del trabajo está hecho y el entrerriano solo estará a la espera del anuncio oficial por parte del equipo para tener su regreso finalmente a Europa, donde resalta que aún tienen objetivos por cumplir.