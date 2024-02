Matías Ibáñez: "Seguramente observe este encuentro"

Si bien se mostró dispuesto a continuar en el Sabalero en la Segunda División, con la llegada de Delfino supo que no tendría lugar, por lo que se fue a jugar a Unión La Calera de la Primera División de Chile.

Ibáñez atendió el llamado de UNO y palpitó el duelo entre los Rojinegros.

“Seguramente vea este encuentro y quizá, por el cariño que le agarré a esas dos instituciones, no tengo un favoritismo aunque entiendo que Colón es candidato por el plantel que armó. Hoy les toca enfrentarse en una categoría muy dura después de haber sido campeones hace muy poco. Esta realidad no la hubiera querido nadie pero es lo que les toca y deben recuperarse”, sostuvo el guardametas.

“Tengo el mejor de los recuerdos de lo que viví humanamente en las dos instituciones –prosiguió–. En Patronato me tocó jugar mucho más y en Colón estuve en los últimos partidos en los que lamentablemente nos tocó perder la categoría. Pero la verdad es que me sentí muy cómodo en ambos clubes y rescato la buena gente con la que compartí”.

El ex-Olimpo y Lanús también reconoció que no siguió tanto a estos equipos durante el inicio del campeonato 2024 de la Primera Nacional: “A Patronato no lo pude ver todavía, mientras que a Colón lo vi en el primer partido. Sé que se reforzó bien y tiene un plantel de jerarquía para la categoría. Es un torneo muy difícil, que tiene muchas fechas y suele ser muy parejo, por lo que los equipos deben tener regularidad para sostenerse en el pelotón de arriba que se clasifican a los playoffs, ya que es muy probable que puedan tener un bajón en un torneo tan largo”.

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a tener otro ciclo en alguno de estos equipos, el arquero dejó abierta la puerta a esta posibilidad.

“Sí, ¿por qué no? Yo estaba muy cómodo en Paraná y no me quería mudar. Pensaba seguir en Colón, pero cuando me enteré que Delfino iba a ser el técnico sabía que no iba a tener posibilidades de seguir. De todos modos sé que estoy grande y firmé contrato por dos años en Chile. Es difícil proyectar lo que pasará dentro de dos años, pero si me surgiera la posibilidad de volver a alguno de esos clubes seguramente lo analizaría muy bien predispuesto porque la pasé bien. Mi familia estuvo muy cómoda viviendo en Paraná”.

“No sé que pasará este partido, pero Colón es más candidato. No sólo para este compromiso, sino para pensar en pelear el ascenso”, pronosticó Matías Ibáñez.