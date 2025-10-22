Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Pese a que su equipo perdió los tres partidos, Martina Caffaro vivió esta experiencia como un aprendizaje para su carrera.

El fin de semana finalizó la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, certamen que se disputó en Argentina, más precisamente en los estadios Florencio Sola del Club Atlético Banfield y Nuevo Francisco Urbano del Club Deportivo Morón. La competencia contó con la presencia de la entrerriana Martina Caffaro , quien reforzó a Always Ready de Bolivia.

La delantera oriunda de La Criolla, que venía de jugar la Segunda División de AFA vistiendo la camiseta de Sarmiento de Junín, tuvo su primera experiencia en el certamen organizado por la Conmebol.

Si bien al equipo de la localidad de El Alto no le fue bien, ya que perdió sus tres partidos ante Independiente Santa Fe de Colombia (7-0), Corinthians de Brasil (11-0) e Independiente del Valle de Ecuador (5-0).

Pese a ello, la jugadora tomó las cosas positivas de esta experiencia y así lo comentó en diálogo con UNO, al que atendió durante sus días de descanso junto a su familia.

La experiencia de Martina Caffaro

“Me llevo mucho de esta experiencia, ya que es un torneo de muy buen nivel que me sirvió para poder aprender. Si bien en lo colectivo no pudimos rescatar muchas cosas buenas en lo estrictamente deportivo, destaco que hubo un muy buen grupo humano en el que la pasamos muy bien. Las personas que conocí, tanto mis compañeras, como la gente del club, fueron muy buena. Más allá de las derrotas, lo tomo como una experiencia positiva”, reflexionó Martina.

Posteriormente, analizó lo que vivió tanto dentro como fuera del rectángulo de juego: “Además de nuestros partidos, pude ver un par de encuentros más. Jugando noté equipos de mucho nivel, sobre todo de Corinthians que está encima de cualquiera y por algo es el campeón. Tienen mucha calidad técnica y un ritmo que se hace muy difícil de llevar cuando no estás acostumbrada. Creo que me sirvió para ponerme a prueba, tanto en lo técnico como en lo táctico. En el aspecto físico si bien algunos equipos son muy rápidos y fuertes, no sentí que tuviéramos mucha desventaja”.

Además, Caffaro reconoció que desea volver a jugar el torneo continental, por lo que deberá esforzarse para cumplir con su objetivo.

“Fue mi primera Copa Libertadores y lo disfruté mucho –dijo–, pero no quiero que sea la última. Para volver a tener la oportunidad de disputarla debo estar en un buen nivel y saber aprovechar las oportunidades que se me presenten. Me esforzaré para volver a estar en este torneo”.

El futuro de la jugadora de La Criolla

Actualmente la jugadora de 22 años pertenece a Newell’s, pero tras su paso por el Verde, aún no sabe dónde continuará su carrera. Por lo pronto, en estos días comenzará por su parte con su puesta a punto, tanto física como futbolística.

“Hasta ahora estoy en dudas de dónde continuar con mi carrera. Me encuentro en búsqueda de un club que me sirva para crecer en mi carrera. Mi objetivo es jugar en Argentina, aunque no descarto nada de otro lugar a pesar de que no sea mi idea en estos momentos. El libro de pases se abre en diciembre, cuando seguramente tenga novedades. Mientras tanto me entreno para estar bien”, concluyó la charla Martina Caffaro.

Corinthians, otra vez campeón de la Copa Libertadores Femenina

Corinthians se consagró campeón por sexta vez en el certamen (la tercera de forma consecutiva) al derrotar al Deportivo Cali en la final por 5 a 3 en los penales luego de igualar sin goles.