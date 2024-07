Martín Demichelis habló sobre la posible llegada de Iker Muniain

“Hay que ser muy cuidadoso. Por eso dije el otro día que no quería hablar de cosas hipotéticas. Me gusta hablar de cosas reales para no jugar con las ilusiones de las personas. Pero hay un tema que es el cupo de extranjeros. Si bien Paulo Díaz liberó, hay una problemática más dentro de los extranjeros que tenemos”, explicó el DT, que sentenció: “Hoy por hoy no hay más lugar para un extranjero más”.