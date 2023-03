Martín Daporta, el orgullo del  Paraná Rowing Club.

“Yo arranqué a nadar a los cuatro meses y más o menos ya es este es mi hábitat. Me llevó mi mamá y lo hizo para evitar problemas de salud en la columna por el desbalanceo por el peso del brazo. La idea fue arrancar en ese tiempo para no tener complicaciones más adelante”, contó respecto de cómo comenzó todo y de inmediato ya se metió en las competencias: “Tenemos concentraciones que son clasificatorios para ir a otros torneos más importantes, pero igualmente yo participó de los torneos de la Federación Entrerriana, en los convencionales. Ahí compito contra mi mismo porque no tengo una medida”.

“Fuimos bronce en el mar. Se desarrollaron los Juegos Playa en Chapadmalal donde estuvimos en los complejos. Entrenamos un día antes un rato y al otro día ya nos tiramos a competir. La verdad que estuvo bueno y es otra cosa”, contó y continuó: “No había mucha estrategia porque fue una cerrera bastante corta entonces había que tirar todo ahí. El circuito era como un triángulo y el contacto con la ola se da cuando entrás más que nada y la agarrás de frente. Para mí fue más como una experiencia porque yo me destaco con la explosividad, en carreras cortas, poca distancia. No me destaco en larga distancia. Y nunca corrí aguas abiertas, me tiré, pero jamás corrí una carrera. Es más no me gusta el río, si la pileta”.

MARTIN DAPORTA.JPG

Más adelante repasó el Open: “En febrero corrimos el Open Internacional. Ahí corrí cinco pruebas, 100 mariposa, 100 pecho, 100 espalda y 100 libre. A mi en lo que mejor me va es en los 100 libres y 100 pecho. Me anoté en otras pruebas para ver los cambios y pude lograr bajar los tiempos que es lo que buscamos. Además acá corremos con gente de nuestra categoría y hay que estar por encima de ellos para alcanzar las clasificaciones”.

Respecto del futuro Daporta la tiene clara. Quiere seguir entrenando, mejorando para poder seguir estando presente en distintas competiciones. “Para este año quiero seguir entrenando y poder llegar lejos en este deporte. Yo entreno todos los días de la semana y descanso el fin de semana. Entreno dos horas por día ya que mi meta es seguir en esto para poder ir a las competencias. Tengo que aplicar más técnica. También voy al gimnasio para complementarlo con la natación. Yo entreno con los chicos más chicos en Rowing que la verdad van a ultimo alto”.

La salutación

El Paraná Rowing club no estuvo ajeno a las producciones del nadador de su entidad y mediante las redes sociales dejó las salutaciones respectivas. “Felicitamos a nuestro nadador Martín Daporta quién participó en el Open Internacional de Natación Paralímpica. Gracias Martín por representar al club y a Entre Ríos, adentro y afuera de la pileta. Y gracias por todo el sacrificio que hiciste para llegar hasta ese lugar. Siempre vamos por mas”.