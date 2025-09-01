Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

Conociendo a Marista, el equipo mendocino que será rival de Estudiantes en una de las semifinales del Torneo del Interior A 2025 y que llega en gran momento.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

1 de septiembre 2025 · 14:32hs
Marista

Foto: Gentileza/Prensa UAR

El sábado 20, Estudiantes afrontará una parada de alto voltaje en Mendoza, cuando visite a Marista Rugby Club por una de las semifinales del Torneo del Interior A 2025. El equipo cuyano llega como uno de los mejores de la competencia: sólido, eficaz y en un gran momento colectivo. Será un desafío exigente para el equipo de Paraná.

Marista tuvo un recorrido más que positivo en lo que va del certamen. En la fase de grupos integró la Zona 1 y finalizó como líder con cinco triunfos y una sola derrota. Comenzó el torneo con un duelo cambiante y de alto ritmo frente a Tucumán Lawn Tennis, en el que logró imponerse 41-38 como local. En la segunda fecha llegó el único tropiezo, una ajustada caída por 23-16 ante Gimnasia y Esgrima en Rosario.

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Central Córdoba se impuso ante su gente.

Central Córdoba le ganó a Estudiantes y se trepó al segundo lugar

Marista, el equipo mendocino que quiere frenar a Estudiantes

A partir de allí, el equipo mendocino mostró su mejor versión. Venció a Palermo Bajo en Córdoba por 31-27 en un partido de ida y vuelta, y tres semanas después volvió a ganarle en casa, 34-31, confirmando su capacidad para manejar partidos parejos. En la quinta fecha, firmó su actuación más dominante: 57-10 frente a GER, un resultado que reflejó tanto su poder ofensivo como su evolución en el juego. Cerró la etapa de grupos con una victoria sólida en Tucumán por 33-19, otra muestra de madurez y carácter fuera de casa.

En los cuartos de final, Marista recibió a Tala, otro peso pesado del rugby argentino. El resultado fue contundente: 26-3, con una actuación basada en el control del juego, una defensa firme y la capacidad de capitalizar errores. El conjunto mendocino no permitió tries y mantuvo siempre el control del partido.

El pack de forwards ha sido uno de los puntos altos del equipo, clave para dominar formaciones y marcar el ritmo. En ataque, Marista mostró variantes: puede ser vertical y directo cuando lo necesita, pero también construir fases con paciencia. Su staff técnico logró consolidar una estructura competitiva, con buena rotación y liderazgo en la cancha.

Un dato no menor que suma un atractivo especial a esta semifinal es que Estudiantes y Marista jamás se enfrentaron en competencias oficiales, ya sea en el Torneo del Interior A, Torneo del Interior B o el Torneo Nacional de Clubes. Será el primer cruce entre ambos en un escenario de este nivel, lo que aporta un plus de expectativa y misterio al choque.

Para Estudiantes será un cruce desafiante, ante un rival que no solo llega con confianza sino también con méritos bien ganados. Los mendocinos ya demostraron que saben resolver partidos parejos y también imponerse con autoridad. La semifinal promete ser un duelo de alto nivel, entre dos equipos que han sido protagonistas del torneo.

