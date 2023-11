Mariano Werner sumó e hizo negocio para el campeonato

El Top 10 se completó con Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Elio Craparo (Dodge), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Marcelo Agrelo (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Torino). Ayrton Londero (Torino) de General Ramírez terminó 30° y Juan Garbelino (Dodge) de Victoria finalizó 39°. El uruguayense Nicolás Bonelli (Ford) de Concepción del Uruguay abandonó.

Werner llegó 15°, pero se benefició que Julián Santero terminó 23° en un muy mal fin de semana y pese a que Mangoni culminó 9°, sumó puntos importantes para mantenerse en la cima del certamen. Mariano había llegado a Toay con 40 puntos por encima de su escolta Santero y se retiró con 38,5, pero del nuevo segundo, Mangoni.

Cuando restan 70 puntos a repartir en la definición en San Juan, es inmejorable la posibilidad que tiene el de Paraná para alcanzar su tercera corona en el TC. “Estoy contento si tengo en cuenta que llegamos a Toay con 40 puntos de ventaja y nos vamos con 38,5. Ayer hicimos una buena lectura, pero hoy no estuve bien lo conductivo porque en la serie quedé mal parado cuando me pasó Craparo y después en la Final me costó avanzar porque estábamos todos muy parejos, salvo Landa, que tenía un auto impresionante, hay que felicitar a su equipo”, señaló Werner en Campeones.

La competencia, tras dos neutralizaciones, fue liderada hasta media vuelta del final por Trucco, pero en los metros finales el de Rivera salió mejor parado y pudo quebrar la línea del de Tres Algarrobos. Fue un final polémico porque es verdad que hubo un pequeño roce entre ambos del que las autoridades de la prueba deberán analizar para determinar que el triunfo de Todino fue legítimo.

Los comisarios deportivos analizaban el toque que definió la carrera, tras la formalización de la denuncia por parte de Rodolfo Di Meglio, concurrente del auto de Trucco. “Según mi criterio la maniobra no es válida porque me pegó en la punta de la cola; ahí se me puso de costado el auto y por eso salí lento de la curva”, explicó el representante de Tres Algarrobos en Campeones. “Hubo un roce, pero porque él levantó cuando se le puso de costado”, argumentó, por su parte, Todino.

Finalmente, los comisarios Carlos Garrido y Gustavo Mancuso ratificaron el resultado que se dio en la pista. “Cuando terminó la carrera, nosotros no teníamos ninguna duda. Hubo una denuncia, y pedimos las cámaras de Trucco y Todino y analizamos los parciales y para nosotros el ganador es Todino”, explicó Garrido en Campeones.

Para destacar el gran trabajo del uruguayo Marcos Landa quien por un trompo en la vuelta cinco donde quedó 21 y llevó a cabo una notable remontada para terminar ubicado en el tercer lugar del podio.

Cumplidas 14 fechas, las principales posiciones de la Copa de Oro quedaron así: 1) Werner (tres victorias) con 172 puntos, 2) Mangoni (1) con 133,5, 3) Trucco con 125, 4) Santero (2) con 122, 5) Todino (3) con 121.

La próxima fecha del calendario del Turismo Carretera, la 15° y última de la temporada 2023, se desarrollará el 3 de diciembre, en el autódromo San Juan Villicum de esa provincia cuyana.